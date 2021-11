Åbner for stor rolle til Vingegaard

Jonas Vingegaard og Primoz Roglic kan dele rollen som kaptajn for Jumbo-Visma i Tour de France, der starter med tre etaper i Danmark til sommer.

Det afslører holdets sportsdirektør, Merijn Zeeman, i et interview med Cyclingnews.

Ifølge Zeeman lægger man netop i disse uger planer for 2022-sæsonen.

- Vi arbejder stadig med det, men alle ved, at Tour de France er det vigtigste løb for Jumbo-Visma. Det betyder, at vi planlægger at stille et så stærkt hold som muligt.

- Jeg siger ikke, at Primoz og Jonas kommer til at lede holdet i Tour de France, men for alle, der følger cykling, vil et sådant valg ikke være nogen kæmpe overraskelse. Men vi har ikke taget den endelige beslutning endnu, siger Zeeman.

Vingegaard indledte i sommer Tour de France som hjælperytter for Primoz Roglic. Men sloveneren udgik efter et styrt, og Vingegaard overtog kaptajnsrollen.

Og i sit første Tour de France kørte rytteren fra Glyngøre meget overraskende sig til en andenplads efter Tadej Pogacar.

Ledelsen, trænerne og rytterne hos Jumbo-Visma skal holde flere møder i november og december, inden rollerne i 2022 bliver fordelt.

Men allerede nu tegner der sig et billede, erkender Zeeman.

- Vi har haft adskillige snakke med Primoz og Jonas. De er begge ambitiøse i forhold til Touren, så det vil være logisk (at dele kaptajnsrollen, red). Men vi tager den endelige beslutning i de kommende uger, siger Jumbo-Visma-chefen.

Ifølge Cyclingsnews vil Jumbo-Visma 23. december løfte sløret for blandt andet holdets planer for Tour de France ved en præsentation i Amsterdam.