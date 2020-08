- Åbner nok en flaske champagne

VM i landevejscykling ser ud til at hænge i en tynd tråd, efter at Schweiz onsdag trak sig som vært.

Det gør ikke Mads Pedersen spor. Så får han et år mere i den regnbuefarvede trikot.

- Hvis vi kører VM, så er jeg klar til at hjælpe drengene. Og hvis vi ikke kører VM, så åbner jeg nok en flaske champagne, siger han til TV2 Sport.

Ruten i Schweiz favoriserede klatrerne, og Mads Pedersen var derfor ikke inde i billedet til en gentagelse af sidste års triumf i engelske Yorkshire.

Den Internationale Cykelunion (UCI) har meddelt, at der ledes med lys og lygte efter en afløser til Schweiz. Det skal være et land i Europa, som kan tilbyde samme hårde ruteprofil, lyder det.

Det var første gang, Mads Pedersen vandt et cykelløb iført VM-trikoten, da han i sidste uge vandt 2. etape af World Tour-løbet Polen Rundt. Foto: Andrzej Grygiel/Ritzau Scanpix

De schweiziske arrangører trak sig, da landet ikke tillader store arrangementer på over 1000 personer før 30. september på grund af coronarestriktioner.

VM skal efter planen afvikles fra 20. til 27. september.

Coronaudbruddet har også ført til aflysning og udsættelse af en lang række cykelløb i år, og Mads Pedersen har ikke fået mange chancer for at vise den prestigefyldte trikot frem.

En aflysning vil give verdensmesteren øget opmærksomhed.

- Jeg synes, jeg har misset lidt i år. Jeg siger ikke, jeg ville have vundet nogle løb i den i foråret.

- Men bare billederne af mig i trøjen på de der brostensstykker i Belgien og Frankrig var noget, jeg rigtig gerne ville have haft med. Og have de billeder resten af mit liv. Det har jeg desværre ikke lige nu. Så derfor vil jeg rigtig gerne have den næste år.

24-årige Mads Pedersen tog i sidste uge sin første sejr iført VM-trikoten, da han vandt 2. etape af World Tour-løbet Polen Rundt.

