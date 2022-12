Åbnings-guf for Vingegaard

Ruteafsløring i O Gran Camiño viser, at Jonas Vingegaard starter sæsonen med et løb, der passer godt til ham

Med det nye års kommen står også en ny cykelsæson for døren.

Den bliver kickstartet 'down under' midt i januar, men det er langt fra alle cykelryttere, der har gang i benene der.

For den danske Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard, bliver sæsonåbningen henlagt til sidst i februar i det lille spanske etapeløb O Gran Camiño. Det blev offentliggjort på Jombo-Vismas holdpræsentation lige inden jul.

Til gengæld har det ikke stået klart, hvordan ruten blev. Indtil nu, hvor 3. etape blev offentliggjort tirsdag, mens den afsluttende 4. etape kom torsdag.

Og der er noget at glæde sig til for Jonas Vingegaard.

For hvor de to første etaper, der blev offentliggjort inden jul - fra Lugo til Sarria samt 2. etape fra Tui til kystbyen A Guarda - ikke just indikerer etaper af alvorlig sværhedsgrad, så er både 3. og 4. etape lige til den 26-årige dansker.

Annonce:

For torsdag blev det afsløret, at sidste etape bliver en enkeltstart fra butikscenteret Novo Milladoiro til Praza do Obradoiro, der er torvet i pilgrimsbyen Santiago de Compostela, hvor også den traditionelle pilgrimsfærd Camino de Santiago slutter.

Den direkte afstand mellem de to punkter er godt fem kilometer, så der kommer nok en sløjfe på ruten, så den i længde kommer til at minde om den fra sidste år, hvor Mark Padun var hurtigst på de 15,8 km.

Uanset længde er Jonas Vingegaard favorit til en absolut topplacering på den etape.

Forhåbentlig starter han sidst, da 3. etape er løbets kongeetape fra Esgos til Rubiá i de galiciske bjerge. Det betyder formentlig godt med højdemeter på stigninger, der måske hverken er de længste eller stejleste i Spanien, men trods alt lange og krævende nok til for klatrere som Vingegaard at gøre en forskel.

Den anden udgave af løbet starter 23. februar uden den forsvarende vinder. Det var nemlig Alejandro Valverde, der vandt sidste år, og den spanske stjerne har netop indstillet karrieren.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Vingegaards supermand: - Jeg vil være i fred

Annonce:

Vingegaard og Uttrup er årets cykelryttere

Jonas som familiefar: Vil vise det til hele verden

Første gang nogensinde: Tour-start i Italien