Åh nej: Nyt snekaos for Vingegaard

Vejret driller endnu engang i det spanske etapeløb O Gran Camiño, og løbsarrangørene har været tvunget til at ændre lørdagens rute

Så er den gal igen.

På grund af kraftigt snefald er lørdagens etape i det spanske etapeløb O Gran Camiño blev forkortet med 20 kilometer.

Det er Santa Marina-stigningen, der er blevet sorteret fra, fordi vejrforholdene simpelthen er for dårlige til at cykle, og vejen er tildækket med sne.

Rytterne skulle ellers over stigningen to gange på etapen, og det er netop der, Jonas Vingegaard har sine forcer.

Delio Fernandez, som arbejder for løbsarrangøren fortæller, at man faktisk har været tæt på at aflyse hele etapen på grund af kulden.

- Vejret er meget koldt. I den første del af etapen er der en lang nedkørsel, hvor det med andre ord kan være virkelig koldt for rytterne.

- Det var en svær beslutning, der var forskellige meninger, siger han til Wielerflits og fortsætter:

- Vi mener, at det er meget farligt for rytterne. Derfor bliver etapen 20 kilometer kortere.

Løbet blev skudt i gang med 20 minutters forsinkelse, så det startede kl. 13.50.

Jonas Vingegaard vandt fredag anden etape og fører løbet samlet, da første etape blev afbrudt på grund af kraftigt snefald.