Åh nej: Professionel cykelrytter mejet ned til træning

Maximiliano Richeze, der er holdkammerat med Michael Mørkøv, Kasper Asgreen og Mikkel Honoré, kommer ikke på cyklen i de kommende dage.

For på en træningstur onsdag i hjemlandet Argentina blev den rutinerede Deceuninck-QuickStep-sprinter kørt ned af en bil.

Det fortæller han til det sydamerikanske cykel-site Cyclismo International.

- Jeg kørte i siden af vejen meget tæt ved rabatten, da det pludselig slog mig, at jeg skulle kigge mig over skulderen og holde øje med trafikken.

- Jeg så, at en bil kom kørende i rabatten, og at den ville ramme mig

- Kvinden i bilen sagde, at hendes dæktryk var faldet, og at hun kørte i rabatten for at forsøge at standse. Men hun standsede ikke.

- Hvis jeg ikke havde set bilen først, så havde den ramt mig, uden at jeg vidste det, og så kunne det have været meget værre, siger Maxilmiliano Richeze.

Han fortæller, at han nåede langt ud i rabatten, så bilen kun ramte hans ene side, men at han sparede sig selv for en flyvetur hen over bilen, der først stoppede, 50 meter efter at han var blevet påkørt.

Heldigvis slap han uden alvorlige knubs, selv om hans ene knæ blev ramt og straks hævede op.

Han har smerter i det og skal have det scannet torsdag lokal tid.

- Jeg er ikke helt klar over, hvad det er. Jeg skal have det scannet, for det er meget hævet, siger argentineren, der frygter, at enten menisken eller ledbåndene er beskadiget, eller at der måske er et lille brud.

35-årige Maximiliano Richeze skal efter planen til start i Vuelta a San Juan 27. januar. Et løb, han tidligere har vundet fire etapesejre i.

Dem bliver der formentlig ikke mange af i 2019-udgaven, hvor han er udset til at køre leadout for holdets unge sprinter Álvaro Hodeg.

Det argentinske løb bliver traditionelt brugt af mange bjergryttere som årets første test, men der er også en del store sprinter-navne til start - eksempelvis Mark Cavendish, Fernando Gaviria og Peter Sagan.

