Åh nej: Styrt ødelægger alt for Mads Pedersen

Hele planen blev spoleret for Mads Pedersen med lidt over tre kilometer til mål på 2. etape af Giro d'Italia, da et udsving fra en Jumbo-Visma-rytter resulterede i et stort styrt