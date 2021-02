Årets Giro-rute er guf for klatrere

Der var godt nyt for de cykelryttere, der har sine forcer i at køre opad, da årets Giro d'Italia-rute blev præsenteret onsdag.

Der er tale om en kuperet rute, hvor seks af etaperne slutter på toppen af et bjerg, mens yderligere syv etaper er kuperede. Rytterne skal både køre i Alperne og Dolomitterne.

Samtidig er der kun to enkeltstarter med en samlet længde på 38,5 kilometer, hvilket formentlig vil glæde stærke klatrere som Egan Bernal, Thibaut Pinot og Romain Bardet, der er blandt de stærke klassementryttere, men som sjældent excellerer i kampen mod uret.

- Det er en Giro for en klatrer. Det er motiverende, og jeg bestræber mig på at være på 100 procent, for Giroen er mit store mål i sæsonen, siger Thibaut Pinot ifølge AFP, mens også Egan Bernal giver ruten positive ord med på vejen:

- Jeg kan slet ikke vente, det er en smuk Giro, siger Bernal.

Undervejs skal rytterne også ud på de hvide grusveje, som der også køres på i World Tour-løbet Strade Bianche.

Giroen begynder 8. maj i Torino og slutter 30. maj i Milano, hvor den sidste af de cirka 3450 kilometer køres. Dermed er Giroen tilbage på sin normale plads i løbskalenderen, efter at den i 2020 blev skubbet til oktober på grund af coronapandemien.

Det er den 104. udgave af det prestigefyldte etapeløb.

Af frygt for coronarelaterede afbud vil arrangøren udvide holdlisten, så der gives et wildcard mere. Dermed kommer det samlede antal hold på 23, hvilket betyder, at 184 ryttere i princippet kan komme til at deltage i kampen om løbets lyserøde førertrøje.