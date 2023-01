Årets sportspræstation (nr. 1): Jonas' magtdemonstration slår alt

Ekstra Bladet sætter fokus på årets ti største danske sportspræstationer. I dag får den hele armen, for Jonas Vingegaards Tour-triumf er årets største sportsøjeblik set med danske briller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Grand Danois stod der på forsiden af Ekstra Bladet 25. juli. Triumfbuen tronede i baggrunden, mens Jonas Vingegaard i gult stormede forbi i forgrunden.

Nærmere introduktion behøves vist ikke.

Såvel herværende avis som resten af den sportsgale del af befolkningen var ved at dratte ned af stolen i begejstring, da det stod klart, at Vingegaard ikke længere var en outsider til podiet – men rent faktisk var i færd med at vinde løbet.

På sin egen stilfærdige og alligevel voldsomt dominerende facon.

At han tilmed udklasserede én af moderne cyklings største stjerner, Tadej Pogacar, understregede den enorme bedrift.

Annonce:

Se alt det bedste, fra da Ekstra Bladet var med live hele vejen gennem Vingegaards storslåede hyldest i København Highlights: Vingegaard hyldes efter Tour de France-sejr

Forventningerne var - som følge af den næsten lige så flotte andenplads sidste år - store, da Tour-feltet åbnede med enkeltstarten i København. Jonas Vingegaards syvendeplads i den silende regn (15 sekunder efter den overraskende vinder Yves Lampaert) var godkendt. Især fordi Pogacar kun havde været otte sekunder hurtigere.

Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Den dobbelte mester fra Slovenien bed første gang fra sig på 6. etape, hvor han angreb på den sidste stigning og kørte i mål som vinder. Vingegaard kunne dog som en del andre sidde med og tabte ingen tid. Nu var afstanden mellem de to 31 sekunder i Pogacars favør.

Dagen efter var det Vingegaards tur. Op til La Planche des Belles Filles gik han til angreb, men Pogacar – nu i gult – var stærkere og vandt lige præcis.

Pogacar slipper fra Vingegaard og vinder på La Plance des Belles Filles. Foto: Daniel Cole/AP/Ritzau Scanpix

Og så sad de der ellers igen. På hjul af hinanden. Lige indtil 11. etape, der førte op til Col du Granon.

Annonce:

Vingegaards utrolige Jumbo-Visma-mandskab udfordrede konstant Pogacar i skikkelse af Wout van Aert og Primoz Roglic, og Pogacar måtte forsvare sig, indtil Vingegaard selv angreb med knap fem kilometer igen.

Og dét kunne han ikke svare igen på. I takt med at danskerne på bjerget og hjemme i stuerne kom op og stå, øgede han forspringet. Han vandt selvfølgelig etapen i overlegen stil, mens Pogacar oplevede den ydmygelse kun at blive nummer syv – 2,51 minutter efter!

Tronskiftet var en realitet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gentog Riis' bedrift i Pyrenæerne

Dagen efter sejren på Col du Granon bød på tre bjerge uden for kategori – heriblandt l’Alpe d’Huez og Col du Galibier. Pogacar forsøgte to gange på den sidste stigning, men han kunne ikke komme af med Vingegaard.

Det var Alperne. Så fulgte fire etaper og en hviledag, hvor de to forholdt sig i ro.

Annonce:

Så gik det løs igen i Pyrenæerne, og cykelfans over hele verden kunne næsten ikke få vejret. Det hjalp ikke Pogacar, at hans løjtnant, Rafal Majka, måtte trække sig inden etapen. Pogacar endte som vinder af etapen, men det var med Vingegaard lige i hælene, mens nummer tre var et halvt minut efter.

Og så satte danskeren dødsstødet ind.

På selveste Hautacam, hvor landsmanden Bjarne Riis havde gjort det samme 26 år tidligere.

Men det var episoden på nedkørslen forinden, der for alvor definerede Vingegaard og det gode sportsmanship, der eksisterer mellem de to. For Pogacar røg i asfalten, og danskeren ventede på ham. Det var lige så flot og storladent, som rivaliseringen var intens.

Vingegaard triumferer på Hautacam. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Wout van Aert var i udbrud hele dagen og lå alene fremme, da duoen nåede op til ham på sidste stigning. Han satte sig frem og førte, så Pogacar faldt af. Det var helt vildt. Vingegaard leverede varen til sidst og bankede over målstregen et minut og fire sekunder foran Pogacar, mens van Aert blev treer.

Annonce:

Nu havde danskeren uvirkelige 3,26 minutter ned til Pogacar, og der resterede en flad etape, en enkeltstart og turen ind til Paris. Men det blev aldrig spændende på enkeltstarten. Dertil var Vingegaard for godt kørende.

Undervejs førte han sågar etapen, men i mål blev det Van Aert, der vandt foran sin danske holdkammerat – med Pogacar som treer – yderligere otte sekunder efter Vingegaard.

Nu var det kun uheld og sygdom, der kunne stoppe ham. Og det gjorde de ikke. I stedet lod han sig falde tilbage på sidste runde af Champs-Élysées sammen med Jumbo-holdet og kørte over et stykke tid efter feltet i total triumf. Vingegaard vandt også den prikkede bjergtrøje, mens Van Aert tog den grønne pointtrøje.