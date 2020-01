Årets største overraskelse: Fribillet til første klasse?

DÉNIA (Ekstra Bladet): 22 danske ryttere kører i denne sæson på World Tour-niveau, som dermed har et større dansk felt end nogensinde før.

Den 22. rytter i forsamlingen, som tæller blandt andre verdensmester Mads Pedersen og stjernerytteren Jakob Fuglsang, er 24-årige Michael Carbel, som med sin blotte tilstedeværelse vækker opsigt.

Han har intet præsteret, som gør hans entré på World Tour indlysende for enhver. Nogle vil lige frem mene, at Carbel har trukket fribillet til verdenseliten. Udsagnet får det til at gibbe i den unge rytter.

– Lad mig lige hurtigt sige, at jeg let kunne nævne større kaniner end mig, der er trukket op af hatten gennem årene, siger Michael Carbel, da han efter en let træningstur og frokost møder Ekstra Bladet på den solmættede terrasse på luksushotellet Dénia La Sella Golf Resort, hvor NTT holder til.

Michael Carbel (første th.), fører under NTT's lette træning i Spanien.

- Røven ud af bukserne

– Jeg har præsteret stabilt, selv om jeg ikke har vundet alt, hvad der er værd at vinde. Jeg har gjort, hvad jeg skulle, og jeg har præsteret på det niveau, som folk har forventet – og nok også tit bedre end forventet.

– Min plads her på holdet har jeg gjort mig fortjent til, siger Michael Carbel.

Han har været professionel før. I to sæsoner kørte han for Cult/Stölting, før han tog en sæson på Bjarne Riis’ kontinentalhold i Danmark. Derpå kørte han et år for det franske prokontinentalhold, som i dag hedder Arkéa Samsic.

– Jeg følte virkelig, at jeg i et helt år kørte røven ud af bukserne på holdet, men alligevel blev jeg bare ringet op sidst på sæsonen og fik at vide, at min kontrakt ikke ville blive forlænget, siger Carbel.

– Jeg ser det som et år, hvor jeg ikke lavede resultater ud over DM (hvor han vandt bronze, red.), men hvor jeg i den grad udviklede mig som menneske og lærte mig selv at kende.

– Jeg blev ikke en bedre cykelrytter af det. Jeg blev heller ikke en dårligere rytter. Men jeg blev et bedre menneske, siger Carbel.

– Når man er røget ned i kulkælderen, så når man til et punkt, hvor tingene bare ikke kan blive værre, og så gælder det om at finde styrken til at komme op igen. Det var jeg i stand til.

Der er blind tillid mellem Michael Carbel og Bjarne Riis. Foto: Ernst van Norde

Stolede blindt på Riis

Efter sit franske eventyr fulgte endnu en sæson for Bjarne Riis, som i efteråret stillede Carbel en plads på World Touren i udsigt. Tiden gik, uden at noget konkret kom på bordet, men Carbel stolede blindt på Riis, siger han, og afviste tilbud fra andre hold.

Få dage før nytår forelå så omsider en kontrakt til underskrift, og da flybilletten til den igangværende træningslejr blev udstedt, vidste han, at det ikke kunne gå galt.

– Jeg gik så bare ombord i flyet og satsede på, at der var nogen, der hentede mig i den anden ende, siger Carbel, som ankom som den nye dreng i klassen torsdag og straks fik udleveret sit nye tøj og udstyr.

– Så står man der på værelset og prøver tøj og ser sig selv i spejlet.

– Hold da kæft, tænker man så. Det er sgu virkelighed nu.

– Det gør mig stolt, siger Carbel.

– Jeg har fået et år til at bevise, at det er berettiget, at jeg har fået en plads på et World Tour-hold.

– Jeg kan sagtens sidde her og sige, at jeg er så og så god, men i sidste ende gælder det om at præstere.

– Jeg skal ikke nødvendigvis vinde store sejre, men jeg skal præstere for holdet. Jeg må være holdets mand og vise, at jeg er der for de andre. Når jeg så selv får chancen, gælder det om at gribe den, siger Carbel.

Michael Carbel har fået en et-årig kontrakt på NTT Pro Cycling. Nu gælder det om at gribe chancen. Foto: Ernst van Norde

