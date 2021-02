Accepterer fængselsdom

Den tyske læge Mark Schmidt har droppet anken af den fængselsdom, som han modtog 15. januar.

Ved den lejlighed blev han idømt fire år og ti måneders fængsel ved en domstol i München, og i yderligere tre år må han ikke arbejde som læge.

I slutningen af januar erklærede Schmidt, at han ville appellere dommen, men nu har han ændret mening.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Anklageren gik i januar efter fem et halvt års fængsel til Schmidt for at stå bag et omfattende bloddopingprogram fra 2012 til 2019.

Schmidt har erkendt, at han i en årrække har hjulpet atleter med at anvende bloddoping til at forbedre deres præstationer.

Den 43-årige tysker anses som hovedpersonen i dopingskandalen 'Operation Aderlass' (Operation Åreladning, red.), som begyndte at rulle i februar 2019.

Flere atleter er blevet udelukket fra deres sport som følge af sagen, og nogle er også blevet straffet i det almindelige retssystem.

Blandt dem er den tidligere cykelrytter Stefan Denifl, som i januar blev straffet med to års fængsel. Tidligere har en anden østrigsk cykelrytter, Georg Preidler, fået en betinget fængselsdom.

Begge var klienter hos Mark Schmidt og blev dømt for at have brugt ulovlige midler.

Efterforskningen af sagen begyndte for to år siden, da myndighederne foretog en razzia i østrigske Seefeld i forbindelse med VM i langrend og skihop.

Ved den lejlighed pågreb østrigsk politi i alt ni personer, og tre aktive skiløbere erkendte brug af bloddoping.

Østrigeren Max Hauke blev taget på fersk gerning, mens han var ved at indtage bloddoping. Sekvensen blev filmet og lagt på internettet.