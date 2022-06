Trafikanter opfordres til at søge alternative ruter gennem lørdagen, hvor et stort cykelløb skal afvikles

Lørdag løber cykelløbet Tour De Storebælt af stablen.

Her skal cykelryttere prøve kræfter med den senere Tour De France-rute, som feltet skal ud på i begyndelsen af juli under verdens største cykelløb.

Det betyder dog, at der er et trafikkaos uden lige i vente gennem lørdagen, hvor feltet af amatørryttere skal køre fra Roskilde, op mod Odsherred, forbi Kalundborg, ned til Slagelse og over Storebæltsbroen til målet i Nyborg.

Forvent forlænget rejsetid

Ifølge Vejdirektoratet vil de mange ryttere på ruten give massive trafikale udfordringer, da flere veje bliver spærret i forskellige tidsrum.

'Forvent forlænget rejsetid på 5 til 60 minutter I kortere perioder', skriver de på hjemmesiden.



Også arrangørerne advarer om trafikkaos på sin hjemmeside i tidsrummet mellem klokken 7 og 21 lørdag.

'Gældende for kommunerne Roskilde, Lejre, Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Nyborg samt Storebæltsbroen: Forvent markant længere transport- og køretider på vejene, der indgår på ruten eller som ligger tæt på ruten. Dette gælder i særlig grad for byerne Kalundborg, Holbæk og Nyborg samt på Storebæltsbroen'.

Broen er åben

Hele 16.000 cyklister ventes at cykle over Storebæltsbroen lørdag.

- Politiet, hjemmeværnet og officials vil guide trafikanterne på bedste vis, men også følge trafikafviklingen under cykelløbet, så det giver færrest mulige gener for trafikanterne. Planlæg din køretur på lørdag og overvej behovet herfor, lyder det fra chefpolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi Peter Buhl i en pressemeddelelse.

Som afslutning på motionsløbet krydser cyklisterne Storebæltsbroen. Broen er åben under hele løbet, men der kan ventes længere rejsetid.

Brovejens status ændres til landevej, hvor der højst må køres 80 kilometer i timen. Overhaling vil samtidig blive forbudt. Den klare besked fra Sund & Bælt er derfor:

- Kør derfor hjemmefra i god tid og kør gerne over Storebælt før klokken 13 eller efter klokken 21, lyder det i en pressemeddelelse.

Tour de France-feltet med de professionelle ryttere skal køre stort set samme rute lørdag den 2. juli. Der vil derfor også her kunne forventes trafikale udfordringer.