Advarer Vingegaard: - Jeg bliver bedre og bedre

Jonas Vingegaard skal hente over et minut på Remco Evenepoel, men spørger man belgieren, bliver det svært. Han bliver nemlig kun bedre og bedre

Remco Evenepoel er uhyggeligt godt kørende.

I første uge tog han den røde førertrøje efter en imponerende sejr på Vuelta a Españas første bjergetape, og tirsdag var han klart bedst af alle klassementsrytterne på enkeltstarten.

Efter etapen sagde han til CyclingNews, at der faktisk bare er endnu mere i vente. Specielt i bjergene.

- På det seneste har jeg trænet meget mere på de lange bjerge end på min enkelstart, sagde Evenepoel, der tog over et minut på Jonas Vingegaard på enkeltstarten.

- Jeg føler, at jeg bliver bedre og bedre for hver dag, der går. Nu skal jeg bare bygge videre på mit momentum fra sidste weekend.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Evenepoel bar den røde føretrøje tidligere på løbet, men mistede den igen til Jumbo-hjælperen Sepp Kuss. Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Flot, ikke?

Den belgiske superstjerne er også godt klar over, at han er godt kørende.

Annonce:

Da han blev spurgt om, hvordan han selv syntes, han klarede det på enkeltstarten, svarede han også ganske frækt.

- Det var flot, ikke?

- Jeg tog næsten et halvt minut på Roglic og over et minut på Vingegaard. Det er allerede et fint forspring, men der er meget mere i vente. Det bliver spændende, sagde han.

At Evenepoel 'kun' blev toer på etapen, skyldtes en sprudlende Filippo Ganna, som smadrede alt og alle på sin vej.

Alligevel sidder belgieren tilbage med en skuffet følelse ovenpå enkelstarten.

Han kørte ikke helt så hurtigt, som han kunne have tænkt sig, og så ville han gerne have vundet.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

- Flot, ikke? Sådan sagde Evenepoel om sin præstation på enkeltstarten, hvor han tog spandevis af tid på sine konkurrenter. Foto: Cesar Manso/Ritzau Scanpix

- Det er ikke løgn at sige, at jeg gerne ville have vundet i dag. Men det må jeg leve med, Ganna var meget stærkere. Og hvis jeg skulle tabe til nogen, skulle det være til ham, sagde han.

- Men det gik meget godt i forhold til, at jeg ikke havde de bedste ben i dag. Jeg havde det svært efter ti minutter, så jeg tror, det var derfor jeg tabte noget tid til ham.

Et nyt bjergslag venter Remco, Vingegaard og alle de andre allerede onsdag, hvor etapen slutter op ad en kategori 1-stigning.