Ændrer regler i sidste øjeblik

Tour de France-holdene skal ikke længere frygte at blive smidt ud af det franske etapeløb, hvis to ansatte uden sportslig funktion bliver testet positive for coronavirus, inden de når til Paris 20. september.

Løbsledelsen og Den Internationale Cykelunion (UCI) har i sidste øjeblik lempet reglerne, hvilket skulle mindske risikoen for, at løbet bliver spoleret af masseudsmidning af hold og ryttere.

Ifølge det nye reglement har ledelsen nu kun ret til at smide et hold ud, hvis to af dets ryttere bliver testet positive inden for den samme uge.

Positive test blandt øvrige ansatte på holdene får kun konsekvenser for de berørte personer og dem, de har været i kontakt med.

Det nye regelsæt fremgår af en meddelelse på UCI's hjemmeside og er kommet i stand efter forhandlinger med hold og løbsarrangørerne i de seneste dage.

Bora-holdet er klar til Tour de France. Tidligere på ugen måtte det tyske hold trække sig fra Bretagne Classic, efter at en rytter havde afleveret en positiv covid-19-test, der efterfølgende viste sig negativ. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Med de justeringer, der er foretaget af UCI-protokollen, har vi fundet den rigtige balance mellem de velbegrundede bekymringer fra hold, der står over for risikoen for udsmidning, og beskyttelsen af helbredet i feltet, siger UCI-præsident David Lappartient.

Reglerne er en markant lempelse i forhold til det, der blev varslet i sidste uge. Her sagde Tour de France-direktør Christian Prudhomme, at to positive test på et hold var lig med, at hele holdet blev sendt hjem.

Uanset om de positive prøver kom fra ryttere eller andet personale. Og uanset hvor lang tid, der gik mellem de to prøver.

Treks danske sportsdirektør, Kim Andersen, er tilfreds med ændringerne og frygter ikke længere, at løbet bliver spoleret af alt for mange hjemsendelser.

- Jeg tror egentlig, at det nok skal gå. Vi har en sikker boble nu. Det fungerede godt i Critérium du Dauphiné, og det er endnu strengere her, siger Kim Andersen.

Sammen med lempelsen har man forsøgt at imødegå risikoen for, at såkaldt 'falske positive' prøver kommer til at fælde ryttere på et forkert grundlag.

Viser en covid-19-test sig positiv, skal der omgående gennemføres en ekstra test, som skal være analyseret inden starten på næste etape.

Det sker som konsekvens af, at covid-19-testen ikke er 100 procent fejlfri.

Tidligere på ugen trak Bora-holdet alle sine ryttere ud af Bretagne Classic, fordi en af dem var blevet testet positiv. Da rytteren efterfølgende blev testet på ny, fik han det modsatte resultat.

Tour de France begynder lørdag eftermiddag i Nice.

Se også: Mulig Tour-ændring i 11. time

Frygter for Touren

‘Jeg har ventet længe på det her’