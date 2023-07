Ærgerlig Asgreen: - Selvfølgelig er jeg skuffet

Fredag var det tæt på at blive to på stribe for Kasper Asgreen i Tour de France.

Men danskeren blev slået af Matej Mohoric på målstregen i den afgørende spurt.

Der måtte kigges på målfoto, før en vinder kunne udråbes - og det var desværre ikke Kasper Asgreen.

Og da cykelstjernen talte med TV 2 efter etapen, var han selvfølgelig ærgerlig.

- Jeg prøvede at time det, så jeg kunne komme ned bagved lidt, men det lykkedes ikke, og de andre tog lidt kortere føringer, end jeg havde håbet på, sagde Kasper Asgreen.

Kasper Asgreen blev slået på stregen fredag. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Kasper Asgreen fik en ufed besked få minutter efter dagens etape: Han havde ikke vundet. Foto: Tim de Waele/Ritzau Scanpix

- Jeg prøvede at bruge Ben O'Connors fart til min egen spurt, men det lykkedes desværre ikke. Det er svært at sige, om jeg skulle have kastet cyklen tidligere. Jeg skulle måske ikke have gearet op en gang mere 150 meter før mål. Du kan altid finde ting, du kunne have gjort anderledes, men jeg synes, jeg kørte en god finale.

- Det er svært at kaste cyklen, hvis fødderne ikke lige er der rigtigt. Og selvfølgelig er jeg lidt skuffet. Du kan ikke være andet, når du er så tæt på.

Kasper Asgreen lagde ikke skjul på, at han vil tænke på dagens afslutning, inden han går i seng om nogle timer. Men understregede også, at torsdagens etapesejr hjælper på hele situationen.