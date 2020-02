Ærgerlig Magnus Cort: Hvor er beviserne?

- Jeg håber, at der kommer en hurtig afklaring, så vi enten får at vide, at der ikke er noget i det, eller at vi omvendt får en bekræftelse på, at systemet virker, siger Magnus Cort

Magnus Cort har mere end svært ved at finde sit tråd i den aktuelle sag omkring Jakob Fuglsang og hans mulige samarbejde med den dopingdømte læge Michele Ferrari.

- Det er en meget speciel sag, hvor der ikke er nogen beviser, men hvor der bare rettes en mistanke. På den måde er det svært at forholde sig til, siger den danske toprytter, der ved årsskiftet forlod netop Astana og nu træder i pedalerne for EF Education First.

- Det er jo en halv historie, når man anbefaler yderligere undersøgelser, og det er ærgerligt, at den kommer frem på det grundlag.

- Selvfølgelig skal de, der kører stærkest, også undersøges ekstra grundigt, men når det ikke er mere konkret, bør den slags ikke slippe ud, mener Magnus Cort.

Cort (nærmest) under Tour de France med Jakob Fuglsang bagest. Foto: Chris Graythen/Getty Images

Den 27-årige rytter føler med sin tidligere holdkaptajn men er også trist over, at en sådan sag nu igen rammer hans idrætsgren.

- Uanset hvad, så er det en ærgerlig sag for sporten, men specielt selvfølgelig for Jakob. Det må være meget ubehageligt at stå i den situation, siger Cort, der ikke selv har været i kontakt med Fuglsang siden offentliggørelsen.

Magnus Cort håber på en hurtig afklariing omkring et muligt samarbejde mellem Fuglsang og Ferrari. Foto: Ernst van Norde

Personligt har han ikke oplevet noget, der kunne give mistanke om et samarbejde med Ferrari, som han i øvrigt ikke kender, siger han.

- Jeg har ærlig talt også svært ved at forestille mig, at der findes organiseret doping på noget hold i dag.

- Der er nok enkelte ryttere, der forsøger sig, men ellers er dopingproblematikken et helt andet sted i dag, end den var for år tilbage, mener Magnus Cort, der gerne ser sagen lukket hurtigst muligt.

- Jeg håber, at der kommer en hurtig afklaring, så vi enten får at vide, at der ikke er noget i det, eller at vi omvendt får en bekræftelse på, at systemet virker.

