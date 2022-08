Ærgerlig Skjelmose: - Jeg fucker up

VEJLE (Ekstra Bladet): Med en sidste krampetrækning lignede Mattias Skjelmose en mand, der kunne kæmpe med om sejren i lørdagens 5. etape i Danmark Rundt.

Hastigt nærmede den 21-årige dansker sig løbets to førende ryttere, Magnus Sheffield (Ineos) og Christophe Laporte (Jumbo-Visma), men han kunne ikke klemme sin Trek-cykel foran efter en vild opkørsel på Kiddesvej.

Derfor havnede han på tredjepladsen på etapen og dermed også i den samlede stilling. Ikke lige en placering, den fremadstormende dansker kunne se det positive i.

- Jeg er skuffet. Vi kørte for at vinde, og det var det eneste, jeg havde i hovedet. Jeg følte, at jeg var god nok til at vinde. Men jeg kommer ikke i ordentlig position i starten af Kiddesvej, og det koster mig sejren. Jeg kommer rigtig hurtigt til sidst, hvor de går i stå.

- Det handler om at komme så nemt som muligt ind til Kiddesvej sidste gang og sidde i den rigtige position. Det går godt med den første del, men anden del fucker jeg up, konstaterede Trek-Segafredo-rytteren efter etapen.

Han var både sur og ærgerlig over sin egen præstation, og han var især ærgerlig på holdets vegne.

- Når man får en stjernerytter som Jasper Stuyven til at køre for dig, så er det ikke godt nok kun at blive nummer tre. Holdet kørte rigtig godt for mig og ofrede sig og vendte vrangen ud på sig selv. Så at blive nummer tre var ikke godt nok i forhold til, hvad de præsterede for mig.

'Lige ved og næsten' har nærmest klæbet sig til Skjelmose den seneste måned. Her er han blevet nummer tre i Wallonien Rundt og nummer to i Tour de l'Ain - og nu altså treer i Danmark Rundt.

- Det er mit tredje podie i træk i et etapeløb, og det er positivt. Men jeg har altid kørt for at vinde. Vi har sat os meget op til dette løb, og både holdet og mig selv har brugt rigtig meget tid på at køre over og forberede os ordentligt.

- Jeg er ærgerlig. Men der er ikke andet for end at se fremad – jeg kan ikke lave om på det. Så må jeg måske være mere aggressiv eller tage nogle flere chancer – jeg ved det ikke, sagde han hovedrystende.

En enkelt positiv ting fik Skjelmose dog med hjem fra Danmark Rundt, da Trek-Segafredo vandt holdkonkurrencen.

