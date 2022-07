Ærgerlig Vingegaard: - Det var planen hele tiden

Jonas Vingegaard går ikke op i, at han virker stærkere end sin medkaptajn, og ærgrer sig i stedet over, at han ikke fik hentet tid på sine konkurrenter

CALAIS (Ekstra Bladet): - Det er lidt ærgerligt.

Sådan lyder det fra Jonas Vingegaard efter 4. etape af årets Tour de France. For selvom han er glad for, at holdkammeraten Wout van Aert tirsdag tog etapesejren, så havde han gerne set, at han var kommet med den belgiske stjerne over den sidste stigning.

- Jeg er både ærgerlig og glad. Jeg ville gerne have været med. Så kunne det være, at jeg havde fået otte sekunder på de andre. Det er lidt ærgerligt, men så vinder vi i dag, og det er jeg sindssyg glad for. Otte sekunder er nok ikke det, der afgør det i sidste ende.

Alligevel kan man godt fornemme en lille skuffelse hos det danske Tour-håb.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Fra begyndelsen havde han sammen med Jumbo-Visma nemlig planlagt at tage alle de andre på sengen og lancere et vildt holdangreb i slutningen af etapen.

En plan, der – delvist – lykkedes.

- Vi havde helt fra starten en plan om, at vi ville angribe der, og det lykkedes. Wout vandt. Jeg var virkelig tæt på at komme med, så det var ærgerligt, men vi er super glade for etapesejren.

Etapen gav dog også et lille præg om, hvem der er den stærkeste af de to kaptajner på Jumbo-Visma. På den afgørende stigning var det nemlig i første omgang kun Jonas Vingegaard, der var med fremme, mens Primoz Roglic sad efter.

Det samme gjorde sågar også Tour-favoritten Tadej Pogacar.

Ifølge den danske stjerne var det ellers planen, at både ham og Roglic skulle med i det storslåede angreb. Men her var det tydeligvis thyboen, der var stærkest af de to.

- Var det planen, at dig og Primoz skulle følge efter Wout?

- Ja, det var planen, at vi skulle prøve at gøre noget i hvert fald og lave et holdangreb. Så ville vi se, hvor mange der kunne følge med.

Alligevel er den indbyrdes kamp mellem ham og Primoz Roglic ikke noget, som Vingegaard fokuserer på. Faktisk overhovedet ikke.

- Det handler ikke om det. Det handler om, at vi er to kaptajner mod Pogacar. Det handler ikke om noget indbyrdes, men vi er to gode kaptajner mod Pogacar og resten af feltet.

Jonas Vingegaard er nummer seks i det samlede klassement. 40 sekunder efter Wout van Aert i den gule førertrøje og ét sekund foran Primoz Roglic.

