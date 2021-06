Ærlig Asgreen: - Satsede stort og gik ned

LAVAL (Ekstra Bladet): Det så mere end lovende ud, da den danske mester i enkeltstart, Kasper Asgreen, bragede gennem zonen for den første mellemtid på Tourens første enkeltstart.

Bedste tid var den 26-årige koldingenser længe registreret for - og det endda efter et kuperet stykke, der skulle efterfølges at et fladt 'tonser-stykke', der sædvanligvis er hans force.

Derfor var det lidt overraskende, at han til anden mellemtid havde tabt 12 sekunder til hans noget mere klejne landsmand Jonas Vingegaard og helt frem til mål kæmpede lidt med at finde topfarten.

Det resulterede i mål til en 6.-plads, men der var ingen sure miner fra Kasper Asgreen i mål:

- Det var en fornuftig enkeltstart. Jeg føler ikke, at jeg kunne have fundet noget tid derude.

- Jeg lægger hårdt ud i et tempo, jeg ved der skal til for at vinde, og jeg får at vide, at jeg har en god første mellemtid.

- Men jeg betaler lidt for det. Jeg satsede stort, men gik lidt ned, konstaterede han og sendte et anerkendende nik til Jonas Vingegaard, der slog ham med ti sekunder i mål og tog etapens tredjeplads.

- Efter hans enkeltstart i Dauphiné, der er meget lig den i dag, så overrasker det mig bestemt ikke. Jonas har set ud til at være rigtig godt kørende. Så det overrasker mig ikke, at Jonas fyrer sådan en tid af.

Se afgørelsen på enkeltstarten her:

Det var ikke kun de to med rødbedefarvet pas, der var godt kørende på onsdagens enkeltstart. Faktisk kan man på den endelige resultatliste finde fem danskere blandt de 17 bedste, hvilket gør den til den bedste enkeltstart nogensinde set med danske briller.

Men det er der en forklaring på, forklarer han:

- Niveauet i Danmark – ikke kun på enkeltstarterne – er utrolig højt. Enkeltstart er blevet en lille nicheting i Danmark, og mange kan godt lide at gå og nørde med det.

- Det sætter også præg på, hvordan vi er vokset op gennem kontinentalrækkerne - alle os, der kører nu.

- Det giver gode enkeltstartsryttere. Også oppe i prof-rækkerne, når har arbejdet meget med det som ung og tidligt har lært alle teknikkerne, påpeger han.