Ærlig Fuglsang: - Jeg døde lidt

Jakob Fuglsang er hoppet frem på ottendepladsen i klassementet, men ser man på minutter og sekunder, er den danske Astana-kaptajn længere fra podiet i Tour de France efter lørdagens bjergetape til Tourmalet.

Danskeren måtte slippe taget i favoritfeltet 1,7 kilometer fra mål og endte med at tabe 53 sekunder til etapevinder Thibaut Pinot. Alligevel føler han, at etapen var et fremskridt.

- Det var et skridt i den rigtige retning. Selvfølgelig kunne det have været fedt at tage et større skridt og sidde med til allersidst, men jeg døde lidt på de hårde accelerationer på de sidste to kilometer.

- Der begyndte at være lidt luftmangel deroppe i 1700-1800 meter, siger Jakob Fuglsang.

Han hæfter sig ved, at han langtfra var den eneste, der havde svært ved at hænge på til sidst. Det gjaldt blandt andet også sidste års vinder.

- Vi så, at også Geraint Thomas led og ikke var overlegen. Der kan ske meget endnu, tror jeg, siger Jakob Fuglsang.

Han er imponeret af manden i den gule trøje, Julian Alaphilippe, der ikke blot forsvarede førstepladsen, men også holdt sig helt fremme og kørte i mål som nummer to på etapen.

- Det er godt kæmpet. Han sad længe som sidste mand i gruppen og kæmpede med alt, hvad han havde. Spørgsmålet er, hvor længe det holder. Jeg tror ikke engang, at han ved det selv.

- Det ser bedre og bedre ud for ham, men han har ikke det stærkeste hold. Og kommer der angreb langt udefra, så kan han nok godt få problemer, siger Jakob Fuglsang.

Adspurgt hvad han selv vil gøre for at undgå at få problemer med accelerationer i bjergene, lyder svaret:

- Så må jeg angribe, inden de kommer.

Søndag venter endnu en bjergetape. Denne gang på 185 kilometer med mål på Foix Prat d'Albis.

