Ærlig Fuglsang: Useriøst at bo i Danmark

Mere europæer end dansker: Fuglsang regner ikke med at vende hjem

Mens det i årtier har været sædvane, at danske professionelle bosatte sig i udlandet - især Belgien, Luxembourg og Italien - for at få optimale træningsbetingelser, er det i de senere år blevet mere almindeligt, at rytterne bliver i Danmark.

Jakob Fuglsang flyttede til Italien som ganske ung, og han er sikker på, at han aldrig havde opnået den position, han nyder i dag, hvis han var blevet hjemme.

Dertil er træningsforholdene for ringe i Danmark, fortalte han til Ekstra Bladet forud for Tour de France.

- Jeg skal have nogle bjerge at træne i. Og jeg skal kunne træne hver dag. Cykelryttere træner nu engang udendørs, og man får bare ikke trænet nok, hvis vejret er dårligt. Og det er det temmelig tit i Danmark, siger han.

- Skal jeg være helt ærlig, så er det useriøst at være professionel cykelrytter og bo i Danmark. Jeg ved, at nogle vil sige, at de sagtens kan træne i dårligt vejr, men ingen skal fortælle mig, at man får trænet nok i slagregn og kulde.

Han anerkender, at der kan være forhold, der tvinger en rytter til at blive hjemme, men generelt anser han det at bo i Danmark for at være et udtryk for manglende motivation og manglende vilje til at yde, hvad der skal ydes for at blive bedre.

- Hvis man vil nå så langt som muligt og nå nogle store resultater, så må man sørge for, at man har optimale træningsforhold, og dem får man nu engang bare ikke i Danmark, siger Jakob Fuglsang.

Armstrong fortryder Fuglsang-udtalelse

Syg Tour-rytter indrømmer: Jeg fik ulovlig hjælp

Tour-hold i kaos: Det sejler på dansker-hold