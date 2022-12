Ærlige Roglic: Overrasket over Vingegaard

Jonas Vingegaards holdkammerat og kaptajn-kollega Primoz Roglic erkender i et nyt interview, at han var overrasket over danskerens styrke i årets Tour de France

Billederne af Jonas Vingegaards brutale attentat på Tadej Pogacar på Col du Granon under dette års Tour de France har nærmest kørt i loop på danskerne tv-apparater det seneste halve år.

Grundlaget for danskerens Tour-sejr kom på denne 11. etape, efter at han og en skadet Primoz Roglic med sine sidste kræfter havde angrebet den slovenske favorit på Col du Galibier umiddelbart inden.

Men at Pogacar ville knække, og at Jonas Vingegaard var så stærk, havde Roglic ikke set komme. Det indrømmer han i et interview med Wielerfliets.

- For at være ærlig, så overraskede det resultat mig lidt. Udbyttet var bedre, end vi havde håbet på, siger Primoz Roglic, der efter at have pådraget sig et brud på en ryghvirvel og slået skulderen af led kørte med det sidste i tanken.

Annonce:

- Selvfølgelig var det hårdt at forlade Touren et par dage senere. Men smerten var uudholdelig og gjorde det uklogt at fortsætte.

- Det øjeblik, jeg forlod Touren, var jeg overbevist om, at Jonas kunne vinde, siger Primoz Roglic.

Artiklen fortsætter efter billedet

Sammen med Jonas Vingegaard lagde Primoz Roglic afgørende pres på førende Tadej Pogacar på 11. etape i sommerens Tour de France. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

De to seneste år har Roglic - efter andenpladsen i 2020 - kommet til Touren som favorit. Men begge gange har han efter styrt måttet udgå. Derfor har han stadig en Tour-konto, der ikke er gjort helt op.

- Ha ha, det er godt udtrykt. Vi får se. Det er klart, at mit udestående med Touren ikke er gjort op endnu. Tiden vil vise, hvad der er muligt. Men jeg vil helt klart vende tilbage til Tour de France.

- Men mit primære mål bliver at komme til Paris. Efter de to seneste skuffende udgaver må jeg vende tilbage til basis og vende tilbage til det mål igen. Men selvfølgelig vil jeg konkurrere om podieplaceringerne igen.

Artiklen fortsætter efter billedet

Primoz Roglic er stadig overrasket over, hvordan Touren forløb. Foto: Justin Setterfield/Getty Images

Annonce:

- Den kommende udgave bliver speciel med Jonas, der har nummer et, og vi skal forsvare titlen som Jumbio-Visma. Jeg vil gerne være der, siger Roglic.

Han mener fortsat, at han trods sine 33 år kan byde alle cykelsportens unge kanoner op til dans i Tour de France.

- Selvfølgelig. Hvorfor ikke. Det er ikke altid resultaterne, der tæller, men den indsats, man lægger for dagen for at nå sit mål.

- Jeg ser mig selv på højeste niveau i yderligere fire år. Valverde og Nibali er ryttere, der har opnået store præstationer i en sen alder. Hvorfor skulle jeg ikke kunne det?