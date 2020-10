Afblæser drama

Jakob Fuglsang mener, at krigen mellem ham og Vincenzo Nibali er blusset op som følge af mediernes interesse for at skabe drama

Første hviledag og første mellemregning!

Jakob Fuglsangs chancer for en samlet Giro-triumf er bedre nu, end de var, da han trillede ud til start på første etape i Palermo.

Det slog Astana-kaptajnen fast mandag, mens han selv og resten af feltet kunne holde en velfortjent pause fra konkurrence.

I stedet fik danskeren tid til at præcisere det tema, der - i og omkring det italienske etapeløb - er udlagt som en krig mellem ham og Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

- Krigen mellem Vincenzo og mig er primært skabt af medierne og journalisterne, som ønsker at få et ekstra drama her i Giroen. Vincenzo og jeg talte kort om det i går og skrev også nogle beskeder til hinanden dagen inden det. Vi var enige om, at vi skal have et godt cykelløb og ønsker ikke udelukkende at fokusere på hinanden, siger Fuglsang.

Nibali og Fuglsang kæmper om Giro-titlen. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Spekulationerne om et dårligt forhold mellem de to tidligere holdkammerater tog sin begyndelse 8. oktober.

Her beskrev Fuglsang i en klumme hos BT, der siden blev oversat til italiensk, at Nibali stort set ikke kunne hilse på ham.

Danskeren følte, at den tidligere Astana-kaptajn havde svært ved at acceptere, at Fuglsang ikke længere var hans hjælper - men i stedet en rytter, der havde givet ham baghjul i løbet af sæsonen.

Men de følelser er tilsyneladende gemt af vejen igen. Den hårde tone er vekslet til forbrødring og måske endda et samarbejde på sigt. Det blev i hvert fald luftet på hviledagens presseseance.

- Vi har talt om det, og jeg tror, at den situation er afklaret. Nu kigger vi fremad herfra, og vi må se, hvad løbet bringer. Ingen af os har de stærkeste hold her, så vi vil formentlig befinde os mand mod mand i de store bjerge. Måske kan vi lave en alliance frem for en krig, siger Fuglsang.

Morgendagens etape byder på 177 km fra Lanciano til Tortoreto langs den italienske østkyst.

En kuperet afslutning kan godt lægge op til forskydninger i klassementet, hvor Fuglsang og Nibali lige nu er side om side med fire sekunder mellem sig som nummer seks og fem.

