Afbrudt af børneporno

Et virtuelt møde i det norske cykelforbund NCF fik en brat afslutning, da en ukendt deltager sendte video med børneporno

Under et video-møde i det norske cykelforbund NCF blev mødets deltagere pludselig tilsendt en video med børneporno fra en ukendt deltager af mødet.

Det skriver det norske medie procycling.no og forbundet kommer selv ind på det på deres Facebook-side.

Her tilføjer forbundet, at de kommer til at politianmelde episoden, ligesom de fremover ikke vil benytte sig af Zoom som kommunikationsplatform.

Mødet havde til hensigt at orientere om aktiviteter og konkurrencer for den kommende sæson og op mod 100 klubber skulle angiveligt have deltaget i mødet.

Præsidenten i Norges Cykleforbund, Jan-Oddvar Sørnes, er ked af det på vegne af deltagerne af mødet.

- Det var en særdeles ubehagelig oplevelse, og vi beklager, at det fandt sted på en af vores møder, siger Sørnes til det norske medie.

Mod slutningen af mødet skulle Sørnes afslutte med et par ord, da der pludselig dukkede en video op, som viste grov børneporno, på en af skærmene.

- Heldigvis nåede vi at lukke øjeblikkeligt ned for mødet, tilføjer Sørnes til Dagbladet.

- Personligt må jeg sige, at indholdet var chokerende, og det føles ikke godt, at sådan noget kan ske, så vi kommer til at se os om efter alternativer fremover.

Episoden minder om den, der udspillede sig i sidste uge, da Özlem Sekic' online ramadan-middag ligeledes blev afbrudt, da en ukendt deltager af middagen spillede børneporno på en af skærmene til mødet.

300 var samlet til ramadan-middag online: Pludselig afspillede ukendt gerningsmand børneporno

Zoom er tidligere blevet kritiseret for den manglende sikkerhed, der følger med den efterhånden populære videotjeneste.

