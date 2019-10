Aflyser dansk 6-dagesløb

Københavns Seksdagesløb er kørt 57 gange siden 1934, men for første gang siden 2004 bliver ikke kørt noget 6-dagesløb i København denne vinter.

- Efter at have afviklet syv succesrige 6-dagesløb i Ballerup Super Arena siden 2013 er det med beklagelse, at jeg må meddele, at jeg af personlige årsager ikke kan arrangere det københavnske 6-dagesløb i 2020, skriver løbsarrangør Michael Sandstød i en pressemeddelelse.

Løbet skulle have været afviklet fra 30. januar til 4. februar 2020.

- Det gør ondt at skuffe de frivillige, sponsorerne, leverandørerne og de trofaste cykelfans, der er så vigtig en del af løbet, men jeg håber på forståelse for den svære beslutning.

- Både 6-dagesløbet og jeg kommer stærkt tilbage, siger Sandstød, der ikke har yderligere kommentarer.

2019-udgaven blev udover misset dansk triumf ramt af en skandale, da Sandstød røg i klammeri med en rytter

Sidste år blev løbet vundet af belgiske Moreno De Pauw og Kenny De Ketele foran danske Michael Mørkøv og Oliver Wulff. Derudover har ni af de ti seneste udgaver haft mindst en dansker i vinderparret.

Udover Michael Mørkøv har navne som Lasse Norman Hansen, Alex Rasmussen, Jesper Mørkøv og Marc Hester stået øverst på podiet de seneste ti år.

Alex Rasmussen og Michael Mørkøv har vundet som par nummer syv. Foto: Tariq Mikkel Khan/Polfoto

I 90'erne og 00'erne har også navne som Jimmi Madsen, Jakob Piil, Tayeb Braikia, Jens Veggerby og Rolf Sørensen vundet.

80'ernes og 70'ernes store helte fra Hans-Henrik Ørsted, Gert Frank og Ole Ritter, mens Palle Lykke, Kay Werner Nielsen og Evan Klamer vandt som det ikoniske par nummer syv i 50'erne.

I 1930'erne vandt danskere Willy Falck Hansen og Werner Grundahl.

Michael Mørkøv kunne i år have udlignet den australske legende Danny Clark, der har otte sejre i København. Mørkøv står på syv som den mest vindende dansker i historien, men det bliver altså ikke denne vinter, at han kommer til tops igen.

Patrick Sercu og Gert Frank på æresrunde 25 år efter triumfen i København. Foto: Jens Panduro/Polfoto

6-dagesløbet blev i de første mange år kørt i Forum centralt i København. I 1998 var man en enkelt gang i Brøndby Hallen, mens det i 2002 for første gang var Ballerup Super Arena, der lagde brædder til løbet.

Løbet blev ikke kørt i 1940'erne - formentlig på grund af anden verdenskrig, mens der også var pause i løbet mellem 1960 og 1976. Efter afskedsløbet i Forum i 1999 var der også et par år uden løb, inden Ballerup blev taget i brug.

Udover det københavnske 6-dagesløb har der også været kørt et tilsvarende i Herning fra 1974 til 1983. Det blev genoplivet med Bjarne Riis' succes og blev kørt igen fra 1995 til 1998, men har siden været lagt i graven. I 1950'erne blev der desuden kørt ni løb i Aarhus.

Men denne vinter kan Danmark altså ikke byde på indendørs cykelløb over seks dage.

