Aflyser PostNord Danmark Rundt

Cykelløbet PostNord Danmark Rundt bliver ikke afviklet i 2020. Det oplyser Danmarks Cykle Union i en pressemeddelelse.

- Beslutningen har store sportslige og økonomiske konsekvenser for dansk cykelsport, men i sidste ende kommer samfundssind og ansvarlighed før alt andet, fastslår Danmarks Cykle Unions direktør, Martin Elleberg Petersen.



- Det har selvfølgelig været en meget svær beslutning, fordi det har så stor betydning for dansk cykelsport og rammer en lang række interessenter, men sikkerheden og sundheden for vores ryttere, de frivillige, fans og befolkning kommer altid i første række, siger Martin Elleberg Petersen.



Beslutningen er truffet i fuld enighed med hovedsponsoren PostNord.



PostNord Danmark Rundt skulle oprindeligt have været kørt 11.-15. august 2020. Tirsdag offentliggjorde UCI den reviderede løbskalender, hvor PostNord Danmark Rundt var indplaceret 1.-5. september 2020.

Ønsket om placering på netop det tidspunkt blev tidligere på måneden udtrykt af løbsdirektør Jesper Worre, men da det kom til stykket, valgte Danmarks Cykle Union altså at trække stikket.

Løbet ville i september blive kørt samtidig med Tour de France, som skydes i gang i Nice 29. august, men det uheldige sammenfald, som givetvis ville have sikret Danmark Rundt minimal medieopmærksomhed, har tilsyneladende ikke været en del af begrundelsen for aflysningen.

I pressemeddelelsen angiver unionen alene 'manglende klarhed over sundshedssituationen og myndighedskrav' som årsag.



Opdateres...