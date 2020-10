Aflysning truer

Det skiftende oktober-vejr i Italien bliver ved med at give drama i Giroen.

På fredagens etape var sidevinden i fokus, og flere favoritter, heriblandt Jakob Fuglsang, blev fanget på mellemhånd.

Efter et ihærdigt forfølgelsesløb blev alarmen afblæst, men det synes at være reglen snarere end undtagelsen, at udefrakommende faktorer sætter dagsordenen i denne udgave af det italienske etapeløb.

Og ligesom vejrforholdene tegner rundturen på godt og ondt, kan de også ende med at slette lidt af den. Bogstaveligt talt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sidevinden splittede feltet i flere grupper på 7. etape. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

Giroens sidste uge byder på en brutal ankomst til Alperne, hvor rytterne efter planen skal over det legendariske Stelvio-pas og Col Agnel i 2700 meters højde.

Men bliver det til noget?

Lige nu har vinteren gjort sin entré i området, og snefald truer i prognoserne, hvorfor løbsorganisationen RCS kan blive nødsaget til at fjerne tinderne fra ruteprofilen og lave en plan B.

- Lige nu følger vi situationen nøje, og det vil vi fortsat gøre i takt med, at vi kommer tættere på de dage, hvor stigningerne er på programmet, siger RCS’ talsmand Stefano Diciatteo til Ekstra Bladet.

Det vil langt fra være første gang, at vejene taber til vinteren, og noget af det planlagte må aflyses.

Sidste år fjernede Giro-arrangørerne i 11. time Gavia-passet fra kongeetapen, og nu grues der i feltet for, at lignende finder sted i denne udgave. Det fortæller flere af rytterne til Ekstra Bladet.

- Det er jeg absolut bange for. Det er vi alle sammen nervøse for. Det er et mærkeligt vejr lige nu. Den ene dag skinner solen. Den næste er det koldt. De etaper kan være definerende for løbet, siger Giovanni Visconti (Vini Zabù-KTM) til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Da rytterne besteg Etna på 3. etape, var det i voldsom blæst og regnvejr. Foto: Luca Bettini/Ritzau Scanpix

På Lotto Soudal-mandskabet vedkender den norske rytter Carl Frederik Hagen, at arrangørerne har holdt barren højt med håbet om at få feltet over de to mytiske tinder i slutningen af oktober.

- Det er en ambitiøs plan. De har muligvis også et alternativ. Jeg regner med, at vi skal køre stigningerne, men bliver ikke overrasket, hvis vi ender på en anden rute, siger Hagen til Ekstra Bladet.

- Jeg er en smule nervøs. Der er stadig mange dage til Stelvio-etapen, men lige nu sner det i området og det har været vinter der i to uger, fortæller han.

En solid gang møgvejr gør imidlertid ikke noget, forsikrer nordmanden. Bare sneen først falder på selve etapen og ikke i dagene op til.

- Hvis det er tørt de sidste par dage inden, kan de rydde vejene. Personligt håber jeg, at der vil være komplet vinter, når vi kører der. Jeg elsker, når det sner og er koldt.

