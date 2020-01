Afslører årsagen: Nej tak til regning på 425.000 kroner

Et sent afslag fra Tønder Kommune er årsagen til, at cykelløbet PostNord Danmark Rundt til sommer afvikles uden enkeltstart for første gang i løbets historie.

Løbsarrangør Jesper Worre havde udset sig Tønder som værtskommune for tidskørslen, men et flertal i Tønders byråd vendte tommelfingeren ned, da man blev præsenteret for prisen for arrangementet.

Regningen fra løbsarrangøren lød på 425.000 kroner, viser en aktindsigt, som JydskeVestkysten har fået.

Beløbet var over smertegrænsen i grænselandet, og derfor valgte Tønder i september at sige nej tak. Det betyder, at etapeløbet i august for første gang bliver afviklet uden en enkeltstart.

- Vi er ikke vant til at få et nej. Når vi er nået så langt, at vi sender en ansøgning, så har der været kontakt forinden. Vi kommer kun de steder, hvor vi er velkomne. Det troede vi også, at vi var i Tønder, siger Jesper Worre til JydskeVestkysten.

Den manglende tidskørsel var da også det mest iøjnefaldende, da Worre i december præsenterede ruten for løbet, der kaldes Danmarks største årligt tilbagevendende sportsbegivenhed.

- Det er ret kontroversielt, for vi har altid kørt enkeltstart. Men der er mange cykelløb, der ikke har en enkeltstart, og nu tænkte vi, at vi også vil prøve det.

- Der er nogle ryttere, der synes, at enkeltstarten er irriterende, og nogle ryttere, der vil savne den. Sådan vil det være. Nu må vi se, hvad reaktionerne bliver, men vi tror ikke, det gør noget for spændingen - måske kan den endda blive endnu større, sagde Jesper Worre dengang.

PostNord Danmark Rundt begynder 11. august i Struer og slutter 15. august på Frederiksberg.

