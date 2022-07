Afslører den vilde plan

Allerede onsdag morgen i holdbussen var Jumbo-Vismas store plan på plads. Der skulle angribes fra alle sider for at få skovlen under Tadej Pogacar

COL DU GRANON (Ekstra Bladet): Angrib, angrib, angrib.

Strategien var klar fra start. Jumbo-Visma havde ikke tænkt sig at agere passivt på onsdagens bjergetape, men ville i stedet forsøge at gøre alt for at knække Tadej Pogacar i den gule trøje. En plan, der lykkedes.

Nu afslører Jonas Vingegaard, hvad der helt præcist blev talt om på taktikmødet i holdbussen i morges, der altså endte med at sikre ham både etapesejren og den gule førertrøje.

- Planen inden etapen var, at vi ville angribe langt udefra. Vi ville prøve med Primoz (Roglic, red.), og det synes jeg viser, hvor stor en rytter han er. At han virkelig var med på planen og virkelig kæmpede for det. Han gik dybt, så vi kunne udfordre Tadej (Pogacar, red.), forklarer danskeren og fortsætter:

- Den første plan var at have nogen med i udbruddet, så vi havde en 'satellitrytter', og den næste plan var, at Primoz og jeg skulle udfordre Tadej allerede på Col du Télégraphe og Col du Galibier, og det lykkedes vi med.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jumbo-Visma havde fra start en plan om at angribe Tadej Pogacar fra alle sider. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Den storslåede plan handlede mest af alt om at gøre etapen så hård som muligt. Det ville nemlig i sidste ende være til Jonas Vingegaards fordel, lød analysen efterfølgende fra danskeren selv.

Alligevel var det et nærmest samlet favoritfelt, der ankom til bunden af dagens sidste stigning, Col du Granon. Undervejs var mange kræfter blevet brugt, men alligevel så det ud, som om alt var status quo.

Faktisk endte Jonas Vingegaard endda med at sidde isoleret som den eneste Jumbo-Visma-rytter, mens Tadej Pogacar fortsat havde sin hjælper Rafal Majka til at sidde og føre op ad bjerget.

Men det betød intet for den 25-årige thybo.

- Jeg vidste ikke, at Pogacar led, da jeg angreb, men jeg tog en chance. For at være ærlig vidste jeg ikke, om han led, eller hvordan han havde det, men de sagde til mig i radioen, at den ville være stejl med 5 kilometer til mål. Og så tænkte jeg, at enten ville de køre den hårdt, eller også ville jeg angribe, og det var det, jeg gjorde.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tadej Pogacar var fuldstændig smadret, da han kom i mål næsten tre minutter efter Vingegaard. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Det var derfor også en både glad og lettet Jonas Vingegaard, der - iført den gule trøje - talte lige ud af posen, da han efter etapen svarede på spørgsmål fra verdenspressen.

Her gjorde han det også helt klart, at han i år ville mere end blot at ende som nummer to.

- Det var fedt at blive nummer to sidste år, men jeg tror også, at hvis jeg ikke prøvede noget, så ville jeg formentlig ende som nummer to igen. Så vil jeg hellere prøve noget og række ud efter sejren, hvilket vi gjorde i dag.

- Holdet gjorde det fuldstændig fantastisk, og det viser mentaliteten på vores hold. Det her er virkelig fantastisk for mig og for hele holdet.

Men selvom smilet ikke ser ud til at forsvinde fra Jonas Vingegaards ansigt lige forløbig, så er Tour de France langtfra overstået, og allerede torsdag venter der endnu flere bjerge. Blandt andet mytiske Alpe d'Huez.

Og han har ikke tænkt sig at undervurdere Tadej Pogacar, der nu er 2 minutter og 22 sekunder efter ham.

- Jeg ser ham stadig som den måske største udforder. Jeg forventer, at han vil prøve at angribe mig hver dag, når han har chancen, så det vil uden tvivl blive et hårdt løb fra nu af og til Paris, men vi vil bare gøre vores bedste hver dag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

FIK DU LÆST?

Vingegaard: - Jeg er nok lidt anderledes

Vingegaard afslører særligt venskab: - Vi drikker øl sammen