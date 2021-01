Afslører ny Tour-plan

Jakob Fuglsang deltager i verdens største cykelløb, Tour de France, for at blive klar til OL.

Det siger den danske cykelprofil, efter at hans arbejdsgiver, Astana, søndag på Twitter har skrevet, hvilke løb Fuglsang skal køre i 2021.

Her fremgår det, at Fuglsang - ligesom de seneste år - skal køre flere af forårsklassikerne samt blandt andre de mindre etapeløb Tirreno-Adriatico og Schweiz Rundt.

Tour de France er også i kalenderen, men det er ikke med en drøm om at vinde det hele.

- Efter en højdetræningslejr tager jeg til Tour de France for at blive klar til OL, hvor jeg håber at ændre sølvet fra Rio til guld i Tokyo.

OL er Jakob Fuglsangs helt store fokus i 2021. (Arkivfoto) Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

- Det vil selvfølgelig være fedt at hente mindst en etapesejr i Tour de France, men mit hovedfokus vil være OL-linjeløbet, siger Fuglsang ifølge B.T.

Astana skriver på Twitter, at Fuglsang i 2021 skal køre Vuelta a Andalucia, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Flandern Rundt, Baskerlandet Rundt, Amstel Gold Race, Flèche Wallone, Liége-Bastogne-Liége, Schweiz Rundt, Tour de France og OL.

