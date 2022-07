Trine Marie Hansen havde ikke forestillet sig, at hun skulle falde pladask for en cykelrytter, der tilmed var ti år yngre end hende selv

- Jeg synes, cykelryttere var forfærdelig kikset.

Trine Marie Hansen bryder ud i et stort grin. For lidt over fire år siden lå det ikke i kortene, at det var en cykelrytter, hun skulle ende med at falde for - og få børn med.

Men sådan endte det for den tidligere marketingchef, der i dag er kæreste med Danmarks aktuelt største cykelstjerne og store Tour-håb, Jonas Vingegaard.