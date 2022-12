Afslører: Sådan holder vi jul

Efter den sensationelle Tour de France-sejr i sommer er Jonas Vingegaard blevet lidt af en verdensstjerne.

Men julen er traditionernes tid - og selvom danskerens liv er ændret, siden han har fået status som Tour-vinder, så bliver det ikke en meget anderledes jul i år.

- Vi holder juleaften derhjemme på adressen i Glyngøre. For min svigerfamilie. Så det er med Trines bror, hans kone og børn og Trines forældre, siger Jonas Vingegaard til Ekstra Bladet.

Julemiddagen står svigermor, Rosa Kildahl, naturligvis for.

- Det er altid hende, der står for det. Det kan hun godt finde ud af. Man skal lige passe på med ikke at spise for meget. Men ellers går nok. Hvis man cykler lidt, så er det svært at tage tre kilo på, siger Jonas Vingegaard, der afslører, at der både er and og steg på menuen.

Jonas Vingegaards svigermor, Rosa Kildahl, der har været med i Den Store Bagedyst, står naturligvis for julemiddagen. Foto: Claus Bonnerup

Med Tour-sejren har Jonas Vingegaard allerede fået sit største ønske opfyldt. Men hvad ønsker en Tour-vinder sig egentlig i julegave?

- Jeg har kun vundet ét World Tour-etapeløb, og det er Tour de France. Jeg kunne godt tænke mig at vinde et ugelangt etapeløb. Så det står højt på min liste. Og selvfølgelig Tour de France igen, siger han.

Med det år du har haft på landevejen, bliver gaverne så ekstra store i år?

- Trine og jeg kan godt lide at give hinanden store julegaver. Så det har vi egentlig gjort, de sidste par år. Jeg håber da, hun bliver glad for min gave, sige han.

Jonas Vingegaard indleder cykelåret med Gran Camiño i slutningen af februar, inden forårssæsonen byder på Paris-Nice og Baskerlandet Rundt.