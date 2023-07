Afslører samtalen: Det sagde Macron til Vingegaard

Jonas Vingegaard blev lykønsket af den franske præsident, Emmanuel Macron, efter at have modtaget sin gule trøje, og de to fik en hurtig sludder

Der var fornemt besøg til Jonas Vingegaard, der på podiet i Cauterets havde modtaget den gule førertrøje efter Tour de Frances 6. etape.

Her havde han problemer med at holde rivalen Tadej Pogacars hjul, men han kunne sagtens følge med den franske præsident, Emmanuel Macron, der kom på scenen og lykønskede ham.

Og præsidenten trak såmænd også Vingegaard til side, og de to havde det, der lignede en hyggelig samtale.

Emmanuel Macron stak næven frem og sludrede med Jonas Vingegaard. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Måske lidt flygtig, for da Ekstra Bladet spurgte den danske Jumbo-Visma-kaptajn til, hvad de havde talt om, måtte han for anden gang den eftermiddag grave dybt:

- Han sagde ... Jeg skal lige tænke mig om ... Hmmmm ...

- Han sagde, at det var rart at se mig igen. Jeg tror, at han kan huske, at vi mødtes i Touren på 17. eller 18. etape eller noget i den stil. Det huskede han.

- Og så ønskede han mig held og lykke med resten af løbet, fortalte Jonas Vingegaard.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Ikke overrasket

Han kunne også fortælle, at han ikke var overrasket over, at Tadej Pogacar trods et storstilet Jumbo-angreb kunne rejse sig efter sin krise på 5. etape.

- Det er jeg ikke. Vi har set det før.

- Jeg følte mig godt tilpas i dag og besluttede mig for at give den et skud.

- Han var tydeligvis rigtig stærk i dag, og han fortjente at vinde.

- Jeg tror, at det bliver en meget spændende Tour de France i år.

Efter to bjergetaper med vidt forskelligt udfald er status da også, at Vingegaard og Pogacar har skilt sig ud - nu kun med 25 sekunder imellem sig.