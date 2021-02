Afslører uhyggeligt brev

Dylan Groenewegen løfter sløret for de alvorlige trusler, der blev rettet mod ham og hans familie, efter at han i sommer var skyld i et alvorligt styrt

5. august 2020 styrtede Dylan Groenewegen - og kort efter styrtede hans verden i grus.

På den vanvittigt hurtige spurt i opløbet på 1. etape i Polen Rundt trak Joumbo-Visma-sprinteren for voldsomt mod højre og pressede dermed sin Quickstep-rival Fabio Jakobsen i banden.

Groenewegen røg selv ned og slog sig, mens Jakobsen blev så slemt tilredt, at lægerne frygtede for hans liv.

Cykelfans fra hele verden rettede deres vrede mod Groenewegen, der efterfølgende fik ni måneders karantæne for at forårsage ulykken.

Hjemme i Holland gik bølgerne højt, og snart mærkede han og den gravide kæreste Nine Storms den vrede, der var rettet mod især ham.

Det blev så slemt, at han måtte gå til politiet, der straks tog affære.

- Der var så konkrete og seriøse trusler, at vi ringede til politiet et par dage efter styrtet. I de følgende dage og uger bevogtede politiet vores dør.

- Vi modtog håndskrevne breve, hvor der var vedlagt en løkke, der skulle bruges senere til at hænge vores barn.

- Når du læser den besked og ser det stykke reb, bliver du skrækslagen. Det var det afgørende for mig - det kunne ikke fortsætte sådan her. Politiet rykkede hurtigt ud, da de så de breve, siger Dylan Groenewegen til det hollandske magasin Helden.

Hver gang han forlod huset, fulgte en betjent med for en sikkerheds skyld. Pludselig var Groenewegens drømmeliv ændret til et sandt mareridt. Og det tærede på nerverne.

- Selvfølgelig påvirker det dig. Hvad skete der lige der? Hvordan er det muligt? Hvad er det for en syg verden, vi lever i? De vildeste ting går gennem hovedet på dig. Det var noget af en udfordring at komme ud af sengen i den periode, forklarer han.

For nylig afslørede han, at han til maj, når karantænen udløber, vender tilbage til cykelfeltet - men det bliver på et lidt andet niveau.

Planen er, at han resten af året skal deltage i mindre cykelløb for langsomt at vænne både krop og ikke mindst hoved til tilværelsen som professionel cykelrytter igen.

