Afslører Vingegaard-besked

Jonas Vingegaard fik talt kort med Sepp Kuss under onsdagens vilde bjergetape

Med få kilometer igen af onsdagens vanvittige stigning Angliru sad de tre Jumbo-Visma-holdkammerater forrest sammen.

Men hvem ville have sejren? Primož Roglič og Jonas Vingegaard kørte alene mod mål, og sloveneren rullede først over.

Vingegaards forspring til førende Sepp Kuss skrumpede samtidig ind til blot otte sekunder, men danskeren fortalte efterfølgende, at han håber, at Kuss vinder samlet. En besked, holdkammeraten også fik under etapen.

- Da jeg kom i mål, troede jeg, at jeg havde tabt førertrøjen. Da jeg hørte, at jeg stadig havde den, var jeg overrasket. Det var en mærkelig følelse i dag, men ikke på en dårlig måde, siger amerikanske Sepp Kuss i det officielle Vuelta a España-interview efter etapen.

De to førende i klassementet kan i samråd med holdkammerat Roglič nærmest selv vælge, hvem der bliver den samlede vinder af Vueltaen. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

- Halvvejs oppe ad finalebjerget sagde han (Vingegaard, red.): 'Sepp, du kommer til at vinde'. Jeg svarede: 'Vi må se, vi må se'.

- Primož havde det rigtig godt på stigningen og kørte fantastisk. Jeg prøvede at blive ved dem så længe så som muligt.

Kuss har otte sekunder ned til Vingegaard og et minut og otte sekunder til Roglič. De tre holdkammerater fik samtidig lagt yderligere afstand til konkurrenterne. Næste mand i klassementet er UAE's Juan Ayuso. Spanieren er hele fire minutter efter Kuss.

Deres største problem er derfor, at de skal vælge, hvem der skal vinde samlet.

Torsdag er der igen en stor bjergetape, fredag er den flad, lørdag er den kuperet med hele ti kategori tre-stigninger, inden årets sidste Grand Tour slutter søndag i Madrid.

