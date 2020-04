Afslører voldsom strid: - Armstrong truede mig

Alle, der har fulgt med i cykelsport, kender til den beskidte kontrovers mellem Lance Armstrong og Alberto Contador.

Fejden tog form tilbage i 2008, hvor Lance Armstrong annoncerede sit comeback med henblik på Tour-deltagelse året efter.

Den syvdobbelte Tour de France skrev kontrakt med Astana, hvor spanieren Albert Contador imidlertid var kaptajn. Da der kun var plads til en Astana-konge, opstod der således dårlig stemning i dagene op til Tour de France-løbet i 2009 mellem de to alfahanner.

Så dårlig, at spanieren følte sig truet af amerikaneren. Det fortæller han i et længere video-interview med YouTube-vlogger Valentí Sanjuan.

- Touren begyndte med en del kontroverser over, hvorvidt lederen på holdet var Armstrong eller jeg, siger Alberto Contador, som havde vundet løbet i 2007, men ikke fik lov til at forsvare titlen i 2008 grundet Astanas udelukkelse.

- Jeg besøgte Lance før løbet, og han fortalte mig, at det var bedre for ham, at jeg vandt det. Efterfølgende kunne jeg se på Twitter, at han havde skrevet 'vi får se, hvem der fører efter enkeltstarten i morgen', fortæller han.

Spanieren var hurtigere end Armstrong på prologen, men lå efter amerikaneren i stillingen, da feltet ramte bjergene, fordi han havde tabt tid, da feltet knækkede i vinden på tredje etape.

Teamledelsen bad kørerne om at tage det roligt på den første bjergetape, hvor Contador ellers ønskede at angribe. Efter råd fra en teamkammerat skruede han alligevel op for tempoet og satte Armstrong tilpas til at overhale ham i den samlede stilling.

Det affødte ballade i teambussen dagen efter, hvor Armstrong pegede fingre ad ham og sagde sagde til de andre på holdet, at spanieren ikke respekterede teamets taktik. Contador gik til modangreb ved at påpege, at amerikaneren på intet tidspunkt i løbet af sæsonen havde udvist respekt for ham.

- Han stoppede mig der og sagde, 'okay, Pistolero' (Contadors kaldenavn, red.).

- Men jeg kunne se på ham, at han dirrede af vrede. Han kom op til mig, da der var ingen omkring os, og sagde på spansk 'No me jodas' (Du skal ikke fucke med mig, red.).

Ydermere fortæller spanieren, hvordan spændingerne også kom til udtryk ved, at Contador var tvunget til at købe hjul via en anden ekstern sælger fra Milram-teamet, fordi samtlige specifikke hjul var forbeholdt Armstrong.

Tilbage i 2009 erkendte Armstrong selv i et interview med Eurosport, at der havde været palaver mellem ham og Contador, og at andre mennesker var involveret i det.

- Det er ikke noget, jeg nogensinde har oplevet før, men vi prøvede at passe vores eget, og det endte med at være okay til sidst, har Armstrong tidligere udtalt.

Efter Tour de France-løbet, som blev vundet af spanieren, kom det frem, at dagene på hotellet var hårdere end dem, de havde haft på cykelruten undervejs, sagde Contador.

I 2010 kom de to herrer på hver sit hold, da Armstrong røg over til RadioShack, hvorimod Contador fortsatte i Astana.

