Aftalte sejren på forhånd

Det så sort ud for Ineos-holdet tidligere på ugen, da holdets store klassementshåb i Tour de France, sidste års vinder Egan Bernal, forlod løbet efter et par skuffende uger.

Men torsdag fik Ineos alligevel noget at juble over i det franske cykelløb.

Her vandt Michal Kwiatkowski nemlig på en dag fyldt med store bjerge efter at være kørt over målstregen arm i arm med holdkammeraten Richard Carapaz.

Som om etapesejren ikke var nok, så kan Carapaz fredag iklæde sig løbets prikkede bjergtrøje, der blev sikret undervejs. De to sad i udbrud på det meste af etapen og endte altså med til sidst at køre fra alt og alle.

Der skete ingen ændringer i klassementets absolutte top, men både Rigoberto Urán og Adam Yates tabte tid efter at være blevet sat på dagens sidste store bjerg.

Primoz Roglic får dermed endnu en dag i gult fredag og har stadig landsmanden Tadej Pogacar i hælene.

Etapen kom fra land med et stort udbrud på over 30 ryttere, hvor blandt andre Michael Valgren og Søren Kragh Andersen sad med.

Men hurtigt begyndte det at gå opad, og så røg både danskerne og flere andre af, mens feltet nede bagved tog det roligt.

For foden af den stejle Glières-stigning - dagens femte og sidste kategoriserede bjerg - med knap 40 kilometer til målstregen sad kun de tre stærkeste udbrydere tilbage i front. De havde lige under ni minutter ned til feltet med flere ryttere på mellemhånd.

Richard Carapaz og Michal Kwiatkowski samt Pello Bilbao fra Bahrain-McLaren havde længe haft selskab af Marc Hirschi, der vandt 12. etape.

Men den unge Sunweb-schweizer styrtede på en nedkørsel, og trods hård kamp var han ikke nået op, da de forreste ramte Montée du Plateau des Glières. Her gik vejen med en gennemsnitlig stigningsprocent på 11,2 nærmest lige op i himlen for derefter at slutte med grusvej lige på den anden side af toppen.

Fårene blev nu skilt fra bukkene, og Bilbao blev distanceret af Ineos-duoen, der endte med at køre alene over toppen.

Carapaz og Kwiatkowski var på sejrskurs, men førstnævnte havde allerede fået noget ud af anstrengelserne. Ecuadorianeren sikrede sig således bjergtrøjen på toppen af Glières.

I favoritgruppen åbnede Mikel Landa ballet uden dog at få noget ud af det. Kort før toppen stak Tadej Pogacar kortvarigt næsen frem, men det endte også i ingenting.

På vej op var gruppen blevet trukket af Wout van Aert. Sprinterens tempo sendte både Rigoberto Urán og Adam Yates agterud.

Richie Porte punkterede på gruset på vej ned og mistede kontakten til de øvrige, men kæmpede sig op igen og kom til mål med Roglic, Pogacar og Miguel Ángel López.

Det stod tidligt klart, at Kwiatkowski og Carapaz skulle finde vinderen imellem sig. Eftersom Carapaz tidligere havde sikret bjergtrøjen, virkede det oplagt, at Kwiatkowski så skulle have etapesejren.

Sådan blev det altså også.