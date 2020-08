Afviser corona-brøler: - En menneskelig fejl

Bølgerne begyndte pludselig at gå højt på de sociale medier mandag eftermiddag.

Den danske Movistar-rytter Matias Norsgaard havde pisket strømmen i gang med et opslag på Twitter.

Han undrede sig over en detalje ved søndagens DM i landevejsløb for kvinder. Til sin store overraskelse havde han på den populære trænings-app Strava noteret sig, at cykelrytteren Kirstine Frida Rysbjerg - ifølge eget udsagn - stillede op med feber i kroppen ...

- Årets DM i landevejscykling blev i går kørt under corona-pandemien. Utroligt forfriskende med lidt glæde i en hård tid. Alligevel er der en rytter, som har frækheden til at stille til start med feber?! Undskyld mig, men hvor dum og egoistisk har man lov at være?

Det spørgsmål valgte Kirstine Frida Rysbjerg indirekte at komme med en forklaring på, da hun senere mandag præciserede sin opdatering over for Ritzau.

For hun havde hverken været egoistisk eller dum. Og vigtigst af alt: Hun havde heller ikke feber. Til gengæld havde den 24-årige rytter fejlet i sin egen formulering, som også siden er slettet fra databasen.

- Jeg var til kiropraktorbehandling to dage før løbet, og jeg har haft en træt følelse i min krop siden, men jeg har ikke haft feber på noget tidspunkt.

- Det skulle jeg selvfølgelig bare have skrevet på Strava, men det gjorde jeg ikke, og det var en menneskelig fejl.

- Jeg har også fremvist en negativ coronatest, som jeg fik taget i tirsdags. Hvis jeg havde feber, ville jeg ikke være mødt op, siger Kirstine Frida Rysbjerg.

Efterfølgende har hun fjernet opslaget på Strava.

- Jeg kan godt se, at man ikke kan skrive det i coronatider, og derfor har jeg taget opslaget ned, siger hun.

Den sjællandske cykelrytter udgik undervejs i DM-løbet. Vinderen blev Mathias Norsgaards søster, Emma Norsgaard, der spurtede sig til sejren i Middelfart.

