Afviser historie om smerter

Forud for Tourens første store bjergslag i Alperne meldte det franske medie Le Parisien, at Jonas Vingegaard skulle døje med smerter i ryggen, men det har ikke noget på sig

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Onsdag venter der rytterne en af de sværeste og hårdeste etapeafslutninger i nyere tid.

Her får vi formentlig svaret på, om Jonas Vingegaard for alvor kan byde storfavoritten Tadej Pogacar (UAE Emirates) op til dans i kampen om den samlede sejr i årets Tour de France.

Onsdagens etape byder på den hårdeste stigning, cykelekspert Michael Rasmussen har oplevet i et Tour de France, men det kan blive en god danskerdag. Se Kyllingens gennemgang af dagens etape i denne video Det skal være i dag, hvis Vingegaard skal vinde Touren, mener Kyllingen

Men forud for bjergslaget i Alperne kom der en bekymrende melding set med danske briller.

Ifølge den franske avis Le Parisien skulle Vingegaard døje med smerter i ryggen, når han står op i pedalerne på stigningerne. Smerter, han ifølge avisen også skulle have fået behandling for efter 10. etape.

Et rygte, som Jumbo-Visma-lejren dog afviser.

- Det er ikke sandt, udtaler sportsdirektør hos Jumbo-Visma Frans Maassen til Ekstra Bladet.

Jonas Vingegaard er ifølge de fleste eksperter den eneste, der ser ud til at kunne true Tadej Pogacar. Foto: Claus Bonnerup

Meldingen fra avisen kom da også som lidt af en overraskelse, da det er ellers er Jumbo-Vismas anden kaptajn, Primoz Roglic, der efter sit styrt på 5. etape har fortalt om smerter i blandt andet ryggen.

Le Parisien forklarer i samme artikel, hvordan det kan gå hen og blive et problem for Vingegaard, hvis han finder sig selv i en situation, hvor han op ad et bjerg er én mod én med Tadej Pogacar.

Et scenarie, der måske ikke er helt urealistisk. 11. etape af årets Tour de France er nemlig hverken for sarte sjæle eller tunge ryttere.

Tour-feltet skal således over køre fra startbyen Albertville til toppen af Col du Granon - en stigning uden for kategori, der er 11,3 kilometer lang og med en stigningsprocent på 9,2 i gennemsnit.

Forinden skal rytterne også over kategori 1-stigningen Col du Télégraphe og Col du Galibier, der er uden for kategori.

Jonas Vingegaard ligger aktuelt nummer tre i det samlede klassement. Han er 39 sekunder efter Tadej Pogacar på førstepladsen.

