Afviser kritik efter VM-drama

Video afslører, at Nils Eekhoff, som blev frataget sejren i U23-herrernes VM-løb, lod sig pace frem af en bil i langt over to minutter, oplyser den internationale cykleunion UCI

HARROGATE (Ekstra Bladet): Hollænderen Nils Eekhoff, som fredag blev diskvalificeret, da han var strøget først over stregen i U23-rytternes VM-løb, udnyttede i hele to minutter og 20 sekunder den enorme fordel, som det giver en rytter at ligge i læ bag en bil.

Det er en forseelse, som ikke kan føre andet end diskvalifikation med sig, lød det lørdag morgen fra UCI-præsident David Lappartient, da han mødte pressen i kirken West Park URC ved VM-stævnets målstreg i Harrogate.

- Tv-optagelser, som ikke er transmitteret til offentligheden, viser, at rytteren søgte ly bag bilen i to minutter og 20 sekunder, sagde Lappartient.

- Det er et alvorligt brud på reglerne, og det førte til diskvalifikationen af rytteren, sagde Lappartient og understregede, at oplysning fredag aften om, at der var tale om ’drafting’ i under et minut, gjaldt den forseelse, som tv-seerne kunne se på deres skærme.

Sympatierklæringerne er regnet ned over Eekhoff, som opløst af gråd forlod målområdet i Harrogate efter at have været verdensmester i blot et kvarter.

Nummer to i spurten i VM-løbet, italieneren Samuele Battistella, blev kort efter løbets afslutning kåret som ny verdensmester. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Han styrtede med cirka 125 kilometer til mål og slog sin skulder af led. Han fik skulderen sat på plads og indledte så en hektisk jagt på feltet. Tv-billederne viste ham søge ly for vinden bag skiftende teambiler, men det var kortvarigt.

Det sker jævnligt at ryttere kortvarigt får pace af servicevogne, og talløse ryttere, journalister og fans udtalte efter dramaet skarp kritik af UCI. Straffen var urimeligt hård, mente kritikerne, som ikke på tv-billederne kunne finde tegn på snyd, som kunne retfærdiggøre en så alvorlig sanktion.

UCI havde dog andre optagelser, som løbsjuryen kunne lægge til grund for den barske beslutning.

- Hvorfor blev der ikke draget en konsekvens af denne forseelse under løbet?

- Det er et godt spørgsmål. Det skyldes givetvis, at den pågældende kommissær, der overvågede løbet på tv-skærme ved målstregen, ønskede at forelægge optagelserne for rytteren, før der blev truffet en afgørelse, sagde Lappartient.

- Uheldigvis for os gik det sådan, at den pågældende rytter vandt løbet, og så rejser det naturligvis spørgsmål om, hvorfor der ikke blev handlet under løbet.

- Det er noget, vi må drøfte i UCI. En situation som denne er ikke let at håndtere for nogen – ikke for fansene, ikke for medierne og naturligvis ikke for rytteren selv.

- Video-kommissæren så, at en forseelse fandt sted, og han informerede så løbsjuryen, som straks efter løbet kaldte rytteren ind, så han kunne se dokumentationen.

- Derpå blev han diskvalificeret, og det er vigtigt at understrege, at det ikke blev bestridt af rytteren eller holdet, at forseelsen havde fundet sted, sagde Lappartient.

UCI-pressechef Louis Chenaille oplyser til Ekstra Bladet, at unionen vil overveje at offentliggøre den video-dokumentation, som har ligget til grund for diskvalifikationen af Nils Eekhoff.

