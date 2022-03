Afviser medvirken - dokumenterne siger noget andet

Politiet i Luxembourg har iværksat en undersøgelse af Astana-cykelholdets finansielle selskab. Team manager Alexandr Vinokourov afviser at være involveret - på trods af at hans navn nævnes i dokumenterne

Alexandr Vinokourov er ikke typen, der lader sig slå ud af modgang.

Det beviste han i sin aktive karriere, hvor han var rodet ud i doping- og bestikkelsesskandaler. Og det har gentaget sig i hans rolle som team manager for Astana-holdet, hvor han med enorme statslige midler i ryggen har set stort på sportens etiske regler og været involveret i flere magtkampe.

Nu er den så gal igen for den 48-årige kasakher, der i denne sæson efter netop en magtkamp er tilbage som team manager for Astana Qazaqztan Team.

Tirsdag stod det nemlig klart, at selskabet bag cykelholdet, Abacanto SA, der er registreret i Luxembourg, er genstand for en politiundersøgelse - ifølge flere medier drejer det sig om en sag under den lokale straffeparagraf 140, der omhandler falskneri, underslæb, hvidvask og bedrag.

En alvorlig sag for cykelholdet - men overfor VeloNews har Vinokourov indikeret, at han tager det meget roligt.

'Helt ærligt, så har jeg kun hørt om denne historie i pressen, og indtil da kendte jeg ikke til detaljer i efterforskningen.'

'Det drejer sig åbenbart om en eller anden form for juridisk procedure, der relaterer sig tilbage til for et år siden, da en anden person var manager i Abacanto SA, mens jeg udelukkende tog mig af sportslige funktioner indtil sommeren 2021.'

'Efter en pause vendte jeg officielt tilbage til holdet i januar 2022, så det er svært for mig at kommentere noget i denne sag,' skriver Alexandr Vinokourov i et afvisende svar på om han skulle være involveret.

Cykel-sitet hævder dog, at Vinokourov i den grad er den del af både efterforskningen og muligvis også af de påståede forbrydelser. I hvert fald er han specifikt nævnt i sagens dokumenter, som sitet har set:

'Af fortrolighedsårsager i forhold til undersøgelsen kan vi ikke fortælle om alle skridt, vi tager, men nogle af dem involverer personer, der sandsynligvis er involveret i denne forbrydelse, inklusive hr. Alexandr Vinokourov,' står der således i et brev 'Service de Police Judiciare' dateret i sommer.

Alexandr Vinokourov stoppede som manager for holdet i 2019 og fortsatte som sportslig chef, indtil han sidste sommer på foranledning af det canadiske firma Premier Tech blev fyret.

Kort efter vendte han dog retur, og umiddelbart efter solgte Premier Tech sin aktiepost i firmaet og trak sig som sponsor. Måske et udslag af hændelserne, der har ført til den igangværende efterforskning.

Du kan læse mere om Vinokourovs fyring og tilbagevenden herunder:

Drama før Tour-start: Smider Fuglsangs chef på porten

Tæt på dramaet: Fuglsangs boss ofret i magtkamp