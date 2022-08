Afviser Vingegaard som verdens bedste

Efter to Tour de France-triumfer i træk måtte slovenske Tadej Pogacar (UAE Emirates) i år se sig slået af Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Men selv om det danske stjerneskud sammen med sit hold lykkedes med at knække Tadej Pogacar ad to omgange, så er sloveneren stadig verdens bedste cykelrytter.

Det mener det belgiske megatalent Remco Evenepoel (Quick-Step).

- I mine øjne er han stadig den bedste cykelrytter i verden. Vi kan ikke tale om et nederlag eller et sammenbrud, og vi bør vise vores respekt, for det, han (Pogacar, red.) leverede, var fænomenalt, siger Remco Evenepoel ifølge Velonews.

- Den dag, Jumbo-Visma angreb ham på Galibier, var en af de hårdeste dage i hans liv. Hvis man kan håndtere det, som han gjorde, og stadig prøve at få det bedste ud af situationen, så fortjener man kun respekt fra alle ryttere og alle andre i og uden for cykelverdenen.

- Vi bør ikke tale negativt om Tadej, siger 22-årige Remco Evenepoel.

Ifølge Remco Evenepoel leverede Tadej Pogacar en fænomenal præstation ved Tour de France, selv om han måtte nøjes med en andenplads i det samlede klassement.

Første gang, Tadej Pogacar blev knækket, var på etapen med mål på Col du Granon. Her blev det afgørende, at Jumbo-Visma med utallige angreb sled sloveneren op allerede på den næstsidste stigning, Col du Galibier.

Senere i Tour de France blev Tadej Pogacar sat, da Wout van Aert satte et hidsigt tempo op mod Hautacam, hvor Vingegaard senere gjorde arbejdet færdigt.

Men selv om Tadej Pogacar blev slået i det samlede klassement, så viste han høj klasse, mener Remco Evenepoel.

- Han brød ikke rigtig sammen. Han tabte bare tid to gange, hvilket kan ske for alle. Man kan ikke tale om, at han havde et dårligt Tour de France. Han vandt tre etaper, blev toer samlet og vandt den hvide ungdomstrøje.

Remco Evenepoel medgiver dog, at Tadej Pogacar havde et svagere hold end Jonas Vingegaard, og dermed skulle han gøre meget af arbejdet selv.

Det belgiske fænomen fortæller desuden, at han drømmer om at dyste med Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar om Tour de France-sejren senere i karrieren.

