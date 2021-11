Afviste Frankrigs præsident

Tour de France-starten i København i sommeren 2022 nærmer sig med hastige skridt, og mandag formiddag landede den bil, hvor løbsdirektør Christian Prudhomme skal vinke det hele i gang fra, på Rådhuspladsen i København.

Den tidligere cykelrytter og nuværende cykelsportkommentator Rolf Sørensen var også mødt op til fremvisningen af Prudhommes bil, og Rolf Sørensen havde en særlig anekdote med.

Artiklen fortsætter under billedet..

Rolf Sørensen foran den famøse løbslederbil på Rådhuspladsen i København. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er surrealistisk

Udover den sjove anekdote delte Rolf Sørensen også sine tanker omkring Tour-starten i København næste sommer. Og den ellers garvede cykelekspert havde svært ved at sætte ord på, hvor stort det faktisk er for Danmark og dansk cykelsport.

- Det er fuldstændig surrealistisk, og lige da jeg kom her på Rådhuspladsen og så bilen, så begynder det at gå op for en nu. Det er så vildt, forklarede Rolf Sørensen stående på Christian Prudhommes hellige plads.

Den første etape af Tour de Fance 2022 er en enkeltstart rundt i København, og Rolf Sørensen har store forventninger til de danske ryttere.

- Vi havde fire danskere i top 9 på den sidste enkeltstart i Tour de France sidste år. Det siger lidt om niveauet. Mikkel Bjerg, Kasper Asgreen, Søren Kragh og Magnus Cort kan alle fire være med i kampen om etapesejren. Den passer ikke helt så godt til Vingegaard, men jeg tror sagtens, at vi kan se en dansker i den gule førertrøje på anden etape.

Den 109. udgave af verdens største cykelløb løber af stablen den 1 juli.

