Agent afviser Fuglsang-rygte

Mens Jakob Fuglsang er ved at køre sig position som podiefavorit i det igangværende Giro d'Italia, forlyder det i sportsavisen Gazzetta dello Sport, som står bag løbet, at det spanske storhold Movistar har tilbudt danskeren en kontrakt for de næste to år.

Moreno Nicoletti, som er Fuglsangs mangeårige manager og agent, afviser over for Ekstra Bladet, at et skifte allerede til nytår kommer på tale.

- Rygterne om Jakob og Movistar er usande. Han har endnu et år tilbage af sin kontrakt med Astana, skriver Nicoletti i en tekstbesked til Ekstra Bladet.

Det er ikke første gang, at Fuglsang er sat i forbindelse med Eusebio Unzués hold. Under Tour de France 2019 bekræftede den spanske teammanager over for Ekstra Bladet, at han var interesseret i at hyre Fuglsang, som havde kontraktudløb efter sæsonen. I sidste ende valgte Fuglsang at forlænge i to år med Astana.

Nu skulle Unzué altså have forsøgt atter at tiltrække Fuglsang, selv om han har endnu et år tilbage af sin kontrakt med Astana.

Det kasakhiske hold mister efter alt at dømme den colombianske Grand Tour-rytter Miguel Angel Lopez næste år, så det er ikke videre sandsynligt, at teammanager Dmitriy Fofonov vil lade Fuglsang gå i utide og dermed miste endnu et håb i de store rundture.

