Agent: Tre hold bejler til olympisk mester

Den forsvarende olympiske mester i landevejscykling, Richard Carapaz, er i gang med det sidste år af hans kontrakt med storholdet Ineos Grenadiers.

Det har fået flere hold ud af busken for at kæmpe om den eftertragtede underskrift.

Hans gamle hold Movistar, EF Education-EasyPost og hans nuværende hold Ineos Grenadiers er eftersigende de tre hold, som kæmper om at tilknytte den 28-årige colombianer fra næste sæson.

Det fortæller hans agent til Velonews.

- Vi snakker med Ineos om at forny kontrakten, og vi snakker selvfølgelig med Movistar. EF Education-EasyPost er også interesserede. Der er tre hold, som er interesserede, siger Giuseppe Acquadro, som er agent for Richard Carapaz.

Richard Carapaz i aktion under dette års Giro d'Italia. Foto: Luca Bettini / AFP / Ritzau Scanpix

Hviledagene under de store etapeløb som Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta Espana, byder ofte på transfer-snak i krogene, og møder mellem sportsdirektører og ryttere.

Det er ikke anderledes under dette års Giro d'Italia, hvor der mandag var hviledag. I år er det største navn på transfer-blokken Richard Carapaz.

Rygter sender ham 'hjem'

Den colombianske rytter er storfavorit til at vinde dette års Giro d'Italia.

Og han er i flere uger blevet rygtet til 'hjem' til Movistar, men hans agent afviser at der er underskrevet en aftale.

Det vil ellers give god mening for Carapaz at vende hjem, for den spanske legende Alejandro Valverde har bekræftet, at han endegyldigt stiller cykelskoene på hylden ved udgangen af 2022-sæsonen.