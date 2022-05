Alaphilippe er klar til let træning efter Liège-styrt

Det er kun tre uger siden, verdensmester Julian Alaphilippe var ude for et voldsomt styrt i cykelklassikeren Liège-Bastogne-Liège.

Helingen af skaderne, især en punkteret lunge, er dog gået så godt, at han allerede nu så småt kan begynde at træne igen.

Det beretter hans belgiske hold Quick-Step i en pressemeddelelse torsdag.

- De seneste undersøgelser viste, at den kollapsede lunge, som han pådrog sig som følge af styrtet for tre uger siden, er helet fuldstændig. Det betyder, at Julian kan påbegynde let træning, skriver holdet.

Alaphilippes styrt var så voldsomt, at landsmanden Romain Bardet stod af cyklen for at løbe hen og tilse Alaphilippe, som lå slemt tilredt tæt på et træ.

Man frygtede det værste, men styrtets voldsomheds taget i betragtning slap den 29-årige franske verdensmester nådigt. Hvornår han er tilbage for at køre løb, er fortsat uvist.

- Hans sundhedstilstand vil fortsat blive overvåget, før der vil blive taget nogen beslutning om hans tilbagevenden til løb, skriver holdet.

Alaphilippe vandt linjeløbet ved VM i både 2020 og 2021.