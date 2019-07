Alaphilippe: Vi har ikke holdet til at vinde Touren

Det, som for få dage siden virkede som en umulig drøm, fremstår mere og mere som en realistisk mulighed for Julian Alaphilippe.

Den franske klassikerrytter går ind i Tour de Frances tredje uge med den gule trøje og et forspring på halvandet minut, og rivalerne får stadig færre etaper til at vinde den tabte tid tilbage.

Men Alaphilippe har et alvorligt handicap i forhold til folk som Geraint Thomas og Steven Kruijswijk: Hans Quick-Step-kolleger er ikke i stand til at yde meget hjælp i bjergene, og det har en naturlig forklaring.

Det var nemlig slet ikke meningen, at han skulle have den gule trøje så langt inde i løbet.

- Vi har ikke holdet til at vinde Touren, og det vidste vi, før vi startede, siger Julian Alaphilippe på hviledagen i Nimes.

- Vores ledere var Elia Viviani, der er sprinter, og Enric Mas, som skulle køre for klassementet. Men det er hans første Tour, og det er ikke let.

- Min egen opgave var at lave noget i begyndelsen af Touren. Man kan ikke have fem hjælpere til hver leder. Det er også dette holds særkende. Vi har ikke kun en leder, vi har flere.

- Vi har vundet tre etaper, og jeg har kørt i gult i ti etaper. Vi nyder virkelig det hele, siger Julian Alaphilippe.

Efter hviledagen venter først en flad etape og derefter en kuperet, der ser ud til at være skræddersyet til udbrydere uden chance i klassementet.

Torsdag, fredag og lørdag bliver det alvor med tre barske alpeetaper, der vil afgøre løbet.

Spørgsmålet er, om den 27-årige franskmand kan overgå sig selv igen og holde snor i sine konkurrenter i bjergene.

- Jeg ved ikke, om det er realistisk, for det spørger jeg ikke mig selv om. Jeg skal bare gøre, hvad jeg har gjort i de sidste to uger. Tage det dag for dag.

- Det er en stor ære at køre i gult, så vi har ændret vores plan, og vi forsvarer trøjen. Jeg går ikke længere i udbrud. Jeg kører, som én, der fører Tour de France, siger Julian Alaphilippe.

I den samlede stilling er Geraint Thomas nærmeste konkurrent. Waliseren er 1 minut og 35 sekunder efter.

