Aldrig set før i Touren: Derfor kører de med blå dæk

Da storholdet Jumbo-Visma torsdag trillede ind til den traditionelle holdpræsentation i årets Tour de France, var det med en nyskabelse. Noget, der aldrig før er set i verdens største cykelløb.

For fordækkene på holdets cykler var nemlig ikke i den traditionelt sorte farve, men blå. Og det vil de være på flere etaper i årets Tour.

Hvorfor nu det?

Jo, det sker for at markere samarbejdet med det hollandske cykelkoncept Swapfiets, mange i Danmark allerede har stiftet bekendtskab med.

Swapfiets har specialiseret sig i cykler på abonnementsordning - og de har alle et blåt fordæk, da selskabet kommer fra den hollandske by Delfts, som har en helt speciel keramik-serie med en karakteristisk blå farve.

Den viser Jumbo-Visma gerne frem for at promovere en større sag:

- Mange fans af professionel cykling er mennesker, som også selv kan lide at bruge en cykel i deres hverdag. Derfor giver det her partnerskab med Swapfiets så god mening.

- For os på Team Jumbo-Visma er partnerskabet en oplagt mulighed for, at vi også får fortalt et bredere publikum, hvad der betyder noget for os udover at vinde cykelløb; menneskers sundhed, en grønnere verden og bedre bymiljøer til gavn for alle, siger holdets direktør Richard Plugge i en pressemeddelelse.

Steven Kruijswijk og Robert Gesink viser et par af Swapfiets' cykler frem. PR-foto

Jumbo-Visma viste også de blå fordæk frem i det netop afholdte Critérium du Dauphiné, hvor de også benyttede dem på udvalgte dage. Dækket er specialfremstillet af dækproducenten Vittoria, der har skabt det helt fra bunden med en ny gummiblanding for at gøre det lige så effektivt som holdets normale dæk.

Holdet vil løbende tage stilling til, hvilke etaper de vil benytte de specielle dæk på.

På europæisk plan har Swapfiets allerede 220.000 abonnenter - de 10.000 af dem i Danmark, hvor man indtil nu kan få et abonnement i København, Aarhus og Odense.

