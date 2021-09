Aldrig set før: Rwanda bliver vært for cykel-VM i 2025

Verdens bedste cykelryttere skal i 2025 kæmpe om regnbuetrøjen i Rwandas hovedstad, Kigali.

Fredag har Den Internationale Cykelunion (UCI) lagt sig fast på, hvem der skal vært for VM i landevejscykling om fire år, og det blev altså Rwanda.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det bliver første gang nogensinde, at cykel-VM afholdes i et afrikansk land, og det stod på forhånd klart, at det ville blive tilfældet i 2025. To byer i Afrika udgjorde således de to kandidater til værtskabet, Tanger i Marokko og altså Kigali i Rwanda.

- Vi har 54 cykelforbund på det afrikanske kontinent, og det er på tide, at vi takker dem for deres bidrag til cykelsporten, siger UCI-præsident David Lappartient ifølge AFP.

Rwanda har i flere år lagt landeveje til løbet Tour of Rwanda, som rangerer på tredjehøjeste niveau i UCI-regi.

I disse dage afholdes der VM i Flandern i Belgien. Lørdag og søndag bliver der uddelt medaljer i linjeløb for henholdsvis kvinder og mænd.