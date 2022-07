Aldrig sket før for TV 2

De store Tour-stjerner var overvældet. Tour-boss Christian Prudhomme var det.

Ja, hele cykelverdenen fulgte med og så, hvor meget danskerne elsker sportsgrenen.

TV 2, der viste både holdspræsentationen og de tre etaper i Danmark, jubler over, at mange danskere så med.

De første tre etaper blev i gennemsnit set af 767.000 danskere, og sidst på ruten søndag, da feltet kom til Sønderborg, peakede seertallet og nåede 1.095.000 danskere, oplyser TV 2 til Ekstra Bladet.

Aldrig før har så mange fulgt de tre første etaper fra Touren hos TV 2, hvilket i sagens natur hænger sammen med, at verdens største cykelløb blev kørt på dansk grund.

Hele cykelkloden så med, da verdensstjernerne blev præsenteret for tusindvis af danskere i Tivoli. Foto: Stuart Franklin/Getty Images

Glad for holdpræsentationen

TV 2's sportschef, Frederik Lauesen, fremhæver især onsdagens holdpræsentation. En præsentation, der også fik massiv ros af udlandet.

- Vi havde en ambition om at gøre den så folkelig som muligt. Jeg er stolt over den.

- Jeg har selv set alverdens holdpræsentationer. Det var helt vanvittigt, så det er klart et moment for mig. Vores andel af det var lidt større end det andet (etaperne, red.), hvor ASO (Tour de France-arrangør, red.) har produceret det meste, siger han og er meget glad for hele dækningen af Touren i Danmark.

- Var der noget I kunne have gjort bedre i jeres dækning?

- Nej, det synes jeg ikke. Det ville være at sidde og kigge efter hullerne i osten på noget, som et eller andet sted har været en succes, og så synes jeg, at der var så mange ting, der gik godt.

Rytterne kører fra tirsdag i Frankrig, men TV 2 kommer stadig til at træde hårdt i pedalerne, selvom de er ude af Danmark.

- Vi kommer ikke til at skrue ned, fordi Tour de France har altid været noget, hvor vi har skruet op.

- De samme mennesker, der har dækket det i Danmark, er nu taget til Frankrig. Vi håber, at interessen, der er blevet skabt, kan leve videre, siger Frederik Lauesen.

