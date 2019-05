Alex Pedersen bliver direktør for Tour-start i Danmark

Når Tour de France-feltet i 2021 ruller gennem det danske landskab, er danske Alex Pedersen en af de hovedansvarlige for afviklingen.

52-årige Pedersen er nemlig blevet udnævnt som direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark 2021, som står for at organisere den gigantiske sportsbegivenhed.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

- Når man er vild med Tour de France og cykelsport, så bliver det ikke større end det her. Derfor er jeg både stolt og ydmyg over den opgave, som jeg nu har fået.

- Jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet med danske og udenlandske interessenter om at planlægge og gennemføre den største sportsbegivenhed nogensinde i Danmark, siger Alex Pedersen.

I februar blev det officielt, at Tour de France i 2021 begynder i Danmark. Alex Pedersen var en af idemændene bag.

Han har tidligere været administrerende direktør i Jysk Fynske Medier og har erfaring fra afviklingen af Giro d'Italia-starten i Herning og Horsens i 2012.

Desuden er han tidligere professionel cykelrytter, og ifølge Københavns overborgmester, Frank Jensen, er han den rette mand til jobbet.

- Vi skal sikre, at der er en stærk organisering og et solidt team med de rette kompetencer, så de tre etaper bliver en stor folkefest på tværs af landet.

- Med sine erfaringer fra Giroen i Danmark og erhvervslivet kan jeg ikke forstille mig en bedre direktør til at lede arbejdet end Alex Pedersen, siger Frank Jensen (S).

Se også: Helt grotesk - Fuglsang snydt af chefen

Se også: Froome i kovending - fedter for sponsor

Rolex og Porsche: Fuglsang bliver mangemillionær